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Смартфон vivo Y21 с HD+ дисплеем и быстрой зарядкой FlashCharge обойдется в 4999 грн

18 ноября 2021 г., 14:00
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Смартфон vivo Y21 с HD+ дисплеем и быстрой зарядкой FlashCharge обойдется в 4999 грн

Представлен смартфон vivo Y21, оборудованный 6,51-дюймовым HD+ Halo дисплеем, мощным аккумулятором, 18 Вт быстрой зарядкой FlashCharge и 4 ГБ + 1 ГБ расширяемой оперативной памятью.

Как отмечается, основная камера смартфона vivo Y21 с искусственным интеллектом поддерживает различные функции, включая Face Beauty, фильтры и боке. Когда дело доходит до съёмки качественных фотографий с контрастным светом, необходимо подобрать правильный баланс. Технология Super HDR автоматически подчёркивает цвета в светлых участках и увеличивает резкость затенённых участков, чтобы финальное изображение было гармоничным в каждой точке кадра.

В портретном режиме 8 Мп фронтальная камера с алгоритмом Face Beauty создаёт отличные селфи.

Производитель отмечает, что если 4 ГБ оперативной памяти недостаточно, технология расширения оперативной памяти 2.0 будет использовать до 1 ГБ свободного места во встроенной памяти.

Для хранения данных в смартфоне предусмотрено 64 ГБ встроенной памяти, которую можно увеличить до 1 ТБ.

Смартфон использует аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч и мгновенно заряжается с помощью быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Кроме того, функция обратной зарядки превращает смартфон в портативное зарядное устройство.

Подчеркивается, что vivo Y21 легко разблокировать одним движением с помощью боковой кнопки питания, в которую встроен надёжный сканер отпечатков пальцев. Также доступна идентификация по лицу Face Wake.

Толщина смартфона с плоской рамкой 2,5D составляет всего 8 мм.

Новая модель поступает в продажу по цене 4 999 грн.

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