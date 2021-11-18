Новая платформа Ericsson автоматизирует управление сетью радиодоступа за счет использования технологий ИИ

18 ноября 2021 г., 14:45

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Компания Ericsson представила Intelligent Automation Platform – новую платформу автоматизированного управления услугами связи и оркестрации. Задействованные в ней технологии ИИ и автоматизации повышают производительность и эффективность эксплуатации сетей – таким образом, достигается повышение качества предоставляемых пользователям услуг.

Совместное применение Ericsson Intelligent Automation Platform и набора приложений для сети радиодоступа (radio network applications, rApps), а также облачного двухрежимного ядра сети 5G Core и решений для облачной сети радиодоступа Cloud RAN дает оператору связи возможность построить сеть для оказания востребованных услуг в долгосрочной перспективе.

Облачная Ericsson Intelligent Automation Platform подходит для развертывания как в действующих, так и планируемых к запуску сетях радиодоступа 4G и 5G. В ней будет предусмотрена поддержка решений от разных вендоров и технологий, включая специализированные системы радиодоступа и Open RAN сети.

Ericsson Intelligent Automation Platform автоматизирует сеть радиодоступа за счет использования технологий ИИ и приложений rApps. Она автоматизирует операции, задействует необходимые ресурсы и определяет необходимость улучшений в сети. В состав платформы включен интеллектуальный контроллер (Non-RT RAN intelligent controller), работающий в периодичном режиме контроля, который управляет работой приложений.

Используя комплект для разработки программного обеспечения (SDK), на базе платформы разработчики могут создавать инновационные продукты для всей экосистемы. В рамках платформы будет доступен набор приложений Ericsson rApps для четырех доменов: эффективное автоматизированное развертывание, восстановление сети, развитие сети и оптимизация сети. Количество приложений будет расти по мере развития сотрудничества с заказчиками.

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