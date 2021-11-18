Выручка Dropbox за третий квартал составила 550,2 млн долл.

18 ноября 2021 г., 13:08

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Компания Dropbox сообщила о финансовых результатах за третий квартал. Они оказались лучше, чем ожидалось, поскольку на рынке продолжает расти внимание к распределенной работе.



Отмечается, что разводненная чистая прибыль компании без учета требований GAAP за 3 квартал на акцию составила 37 центов при выручке в 550,2 млн долл., что на 12,9% больше, чем годом ранее.



Аналитики ожидали, что прибыль составит 35 центов, а выручка - 543 млн долл.



«Третий квартал стал еще одним стабильным периодом с рекордным свободным денежным потоком, сильным ростом доходов и значительным прогрессом в достижении наших стратегических целей, поскольку мы сосредоточены на предоставлении большей ценности нашим клиентам и акционерам», - сказал генеральный директор Dropbox Дрю Хьюстон (Drew Houston).



«Мы выпустили несколько новых продуктов, чтобы помочь нашим клиентам справиться с сегодняшними проблемами распределенной и удаленной работы, и я уверен в нашем будущем, поскольку мы работаем над нашим видением создания единого организованного места для контента и всех рабочих процессов вокруг него», добавил глава компании.



С марта 2020 года, когда пандемия Covid-19 вынудила людей начать работать удаленно, облачная компания по обмену файлами пересматривала несколько раз свою дорожную карту услуг.



Также сообщается, что общая годовая регулярная выручка (ARR) составила 2,218 млрд долл., увеличившись на 52,1 миллиона долларов по сравнению с предыдущим кварталом и на 12% в годовом сравнении.



Количество пользователей, которые вносят оплату за сервис, составило 16,49 млн против 15,25 млн за аналогичный период прошлого года. Средний доход на одного такого пользователя составил 133,79 долл. по сравнению с 128,03 долл. год назад.

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