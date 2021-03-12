OPPO Find X3 Pro — новый флагманский смартфон с двойной камерой 50 Мп

12 марта 2021 г., 15:15

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ОРРО анонсировала флагманский смарфон Find X3 Pro на базе 5-нанометрового чипсета Qualcomm Snapdragon 888 с тактовой частотой 2,84 ГГц. Заявлено, что установленный в новинке графический процессор Adreno 660 на 35% быстрее рендерит графику и на 20% более энергосберегающий, чем в Snapdragon 865, а ультратонкая и суперэффективная система охлаждения Find X3 Pro снижает температуру, защищая смартфон от перегрева.

Модель ОРРО Find X3 Pro поддерживает сети 5G NSA и SA (Non-Standalone и Standalone), позволяя работать с 13 диапазонами 5G-сети. Кроме того, для ОРРО Find X3 Pro можно использовать Dual 5G SIM-карты.

Производитель делает особый акцент на установленный в новинке 6,7-дюймовый Billion Color QHD+ (3216×1440) AMOLED дисплей с высокой ударопрочностью в сочетании с 10-битной системой управления цветом. Экран обеспечивает плотность картинки 525 ppi и максимальную яркость 1300 нит при уровне контрастности 5000000 : 1. Для дисплея заявлен рейтинг цветовой точности 0,4 JNCD, а также сертификация A+ DisplayMate.

Дисплей ОРРО Find X3 Pro работает с адаптивной кадровой частотой 5~120 Гц благодаря энергоэффективной панели LTPO OLED.

Среди фотовозможностей ОРРО Find X3 Pro стоит отметить, что и широкоугольная, и сверхширокоугольная камера смартфона оснащена сенсором IMX766 50MP с разрешением 50 Мп, разработанным совместно с Sony. Обе снимают фото и видео с миллиардом оттенков, сочетая высокое разрешение с интеллектуальной автофокусировкой и расстоянием макрофокусировки 4 см. Сообщается, что система микролинз обеспечивает 60-кратный зум. В арсенале этого смартфона также 10-битная видеосъемка Billion Color 4K. В состав основной камеры входит модуль для телесъемки с разрешением 13 Мп. Фронтальная камера — 32-мегапиксельная.

Смартфон ОРРО Find X3 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, для которого заявлена бесперебойная работа в течение всего дня. Поддерживается сверхбыстрая зарядка SuperVOOC 2.0, которая позволяет получить 40% заряда за 10 минут, а с помощью беспроводной зарядке 30 Вт AirVOOC модель OPPО Find X3 Pro заряжается на 100% за 80 минут. Можно также заряжать другие устройства с помощью реверсивной (обратной) беспроводной зарядки 10 Вт. Безопасность системы быстрой зарядки подтверждена сертификацией TÜV Rheinland.

Корпус ОРРО Find X3 Pro имеет толщину 8,26 мм и вес 193 г. Новинка укрыта цельным стеклом. Для нее заявлена IP68 степень защиты от воды и пыли.

Find X3 Pro в синем цвете имеет новое антибликовое покрытие со степенью непрозрачности 85%. Двухцветное матовое покрытие сочетается с глянцевой окантовкой камеры.

В новом смартфоне используется фирменный интерфейс ColorOS 11.2, в сочетании с операционной системой Google Android 11. Среди интересных возможностей новой ColorOS 11.2 — возможность выбора яркого и светлого оформления или темный режим.

Для разблокировки ОРРО Find X3 Pro можно использовать биометрический датчик отпечатков пальцев под дисплеем, что дает доступ к любимым ярлыкам через приложения быстрого запуска (Quick Launch apps). А проведя пальцем вправо, вызывается умная боковая панель (Smart Sidebar) для индивидуальных параметров.

Благодаря новейшим функциям конфиденциальности Android 11 и ColorOS 11.2 смартфон ОРРО Find X3 Pro гарантирует пользователям более строгий контроль над персональной информацией. Функция System Cloner создает два пространства в одном устройстве, когда требуется разделить работу и личную жизнь. Time for Game Space — игровой набор OPPO, ограничивающий фоновые помехи, отслеживающий температуру смартфона, повышающий производительность и обеспечивающий сетевое ускорение для онлайн-игр.

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