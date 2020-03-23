Смартфон Huawei P40 lite с системой Quad-камер будет предложен за 6999 грн

23 марта 2020 г., 16:25

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Подразделение Huawei Consumer Business Group (CBG) в Украине представило новый смартфон Huawei P40 lite, который отличается встроенной системой Quad-камер и высокопроизводительным процессором Kirin 810. С начала продаж новинки 25 марта и до 12 апреля включительно смартфон Huawei P40 lite будет доступен в украинской рознице по цене 6999 грн.



Система Quad-камер включает 48-мегапиксельный модуль с технологией многокадровой компоновки от Huawei. Ее суть заключается в сочетании различных последовательно снятых кадров. 8-мегапиксельная ультра-широкоугольная камера обеспечивает поле обзора 120° и подходит для съемки пейзажей, архитектуры и групповых фотографий. Макро-камера может фокусироваться на объектах, расположенных на расстоянии 4 см. Среди других особенностей системы — камера для съемки фотографий с эффектом боке и поддержкой ИИ. Она воспроизводит естественную небольшую глубину резкости, чтобы снимать высококачественные портреты профессионального уровня.



Система Quad-камер нового Huawei P40 lite поддерживает режим Super Night Mode для съемки качественных ночных фотографий без штатива. Также Huawei P40 lite поддерживает ИИ-видеоредактор для интеллектуальной обработки видео. Пользователи могут добавить фоновую музыку или обрезать кадры.



Новый смартфон оснащен SoC со встроенным процессором обработки изображения (ISP) четвертого поколения от Huawei, а также ПО для минимизации шумов и коррекции переэкспонирования.



Аппаратная платформа новинки построена на восьмиядерном чипе Kirin 810, который выпускается по 7-нм техпроцессу. Для него заявлено на 20% меньшее энергопотребление по сравнению с 8-нм чипами Kirin 810. В конфигурацию входит также графический процессор Mali-G52 MP6. Смартфон поддерживает технологию GPU Turbo от Huawei. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ.



Встроенный аккумулятор емкостью 4 200 мА*ч поддерживает технологию сверхбыстрой зарядки Huawei SuperCharge 40 Вт, сертифицированную TÜV Rheinland. Заявлено, что с ее помощью смартфон заряжается до 70% за 30 минут.



Huawei P40 lite оснащен дисплеем Huawei Punch FullView без вырезов. Фронтальная камера размещена в верхнем левом углу дисплея. 6,4-дюймовый экран Huawei Punch FullView поддерживает разрешение Full HD+ и расширенную цветовую гамму. Соотношение экрана к корпусу составляет 90,6%.



Фронтальная камера Huawei P40 lite поддерживает режим Super Night Selfie 2.0 для съемки в сложных условиях освещения. Благодаря улучшенным ИИ-алгоритмам камера оптимизирует объект и фон.



Задняя панель Huawei P40 lite представлена в различных цветовых решениях с металлическими бликами на защитном покрытии. Корпус нового смартфона изогнут с четырех сторон. В Huawei P40 lite реализована кнопка отпечатка пальца на боковой панели.



В Huawei P40 lite установлен пользовательский интерфейс EMUI10. Среди реализованных в нем функций стоит отметить новый журнальный шаблон, который упорядочивает различные элементы интерфейса для повышения качества чтения. Темный режим модернизирован в соответствии с чувствительностью человеческого глаза. Таким образом, улучшена разборчивость текста, повышен комфорт при чтении и удобство пользования пользовательским интерфейсом в целом.



Huawei P40 lite поставляется с предустановленным магазином приложений Huawei AppGallery, являющимся частью новой экосистемы Huawei Mobile Services, при этом в нем отсутствует сервис Google Play.



На Huawei P40 lite распространяется бесплатный VIP-сервис, включающий: настройку профиля Huawei ID, перенос данных со старого смартфона на новый с помощью приложения Phone Clone, консультацию по установке приложений, предоставление дополнительного облачного хранилища в Huawei Cloud (стандартно 5 ГБ + 15 ГБ на год). Сервис доступен однократно бесплатно в течение 12 месяцев с даты приобретения смартфона во всех сервисных центрах Huawei.

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