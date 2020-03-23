Checkmarx куплена инвестором из Сан-Франциско за 1,15 млрд долл.

23 марта 2020 г., 16:55

0

Tweet

По мере того, как предприятия во всем мире все больше осознают критическую важность программной безопасности для своего дальнейшего развития, суммы, которые платят за специалистов в этой сфере, неуклонно растут.



В ноябре 2018 года Thoma Bravo купила у Broadcom провайдера услуг по проверке безопасности приложений, Veracode, за 950 млн долл. Ведущую калифорнийскую фирму по обеспечению киберзащиты приложений, Shape Security, в декабре прошлого года F5 Networks приобрела уже за миллиард долларов.



Очередной рекорд на прошлой неделе установила частная инвестиционная компания Hellman & Friedman (H&F): израильского вендора безопасности приложений Checkmarx она оценила в 1,15 млрд долл.



Checkmarx была основана в 2006 г., а с июня 2015 г., её владельцем стала Insight Partners, которая тогда инвестировала в неё 84 млн долл. Insight Partners планирует сохранить существенную миноритарную ставку в Checkmarx после её продажи H&F.



Базирующаяся в Тель-Авиве компания имеет штат более 700 человек (их число выросло на 73% за последние два года) и свыше 1400 клиентов в 70 странах, среди которых более 40 входят в список Fortune 1000. Предлагаемый Checkmarx пакет утилит позволяет разработчикам выявлять и устранять уязвимости на ранних стадиях создания своих программных решений.



Широкой публике Checkmarx, наиболее известна тем, что обнаружила ряд ошибок в подключенных устройствах, таких как голосовые помощники Google и Samsung. Её эксперты также нашли проблемы в Amazon Echo и Soundcloud.



«Поскольку все больше корпораций обращаются к разработке ПО в целях масштабирования своего бизнеса, руководители остро осознают возросшие риски, связанные с уязвимостью программ, – отметил Эммануэль Бензакен (Emmanuel Benzaquen), исполнительный директор Checkmarx, в своем заявлении. – Мы очень рады сотрудничать с H&F в путешествии, которое выводит наше видение ”ПО эквивалентно безопасности” на новый уровень».



Со своей стороны, партнёр Hellman & Friedman Тарим Васим (Tarim Wasim) заверил, что его компания рассчитывает развить дальше огромный успех Checkmarx в условиях интенсификации угроз кибербезопасности и обеспечит поддержку быстрого роста этой фирмы в ближайшие годы.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации