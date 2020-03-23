VMware Secure State противостоит угрозам в облачных средах

23 марта 2020 г., 15:45

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Благодаря возможности VMware Secure State в реальном времени определять угрозы и ликвидировать их последствия, заказчики теперь могут замкнуть контур защиты облачных сред и обеспечить соответствие требованиям регулятора, чтобы проактивно снижать риски. VMware Secure State предоставляет новый гибкий фреймворк аварийного восстановления, который автоматизирует операции в мультиоблачных средах. Инструмент находится в стадии бета. Это решение будет способствовать сотрудничеству специалистов по облачной безопасности и DevOps-команд и формированию доверия по мере постепенного масштабирования лучших практик. Сервис «из коробки» предоставляет готовые, заранее определённые операции, а также возможности по созданию пользовательских процедур в виде кода. Процедуры могут быть использованы для выборочного восстановления ресурсов на основе условий, таких как облачные аккаунты, регионы или тэги ресурсов.

Специалисты по безопасности получат исчерпывающие возможности по общему управлению облачными рисками. Они могут либо самостоятельно пакетно исправлять имеющиеся в конфигурациях ошибки, либо публиковать необходимые процедуры, тем самым делегируя ответственность за принятие решений DevOps-командам. Чтобы предотвратить новые ошибки в конфигурациях, специалисты по безопасности могут прописывать правила для автоматического исправления нарушений в режиме реального времени. Благодаря подходу policy-as-code пользователи могут с помощью API на программном уровне исполнять все процедуры восстановления и интегрировать их в CI/CD-конвейер. Вне зависимости от того, какие процедуры были запущены, клиенты сохранят централизованный контроль над процессом восстановления и изменениями в облачных ресурсах.

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