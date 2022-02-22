Смартфон-хамелеон

22 февраля 2022 г., 18:45

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Киевский офис vivo провел живую презентацию своих новых смартфонов V23 5G и V23e, в которых основной фокус сделан на возможностях фронтальной камеры, а в V23 5G к тому же использован корпус из фотохромного стекла.

Глобальное представление серии vivo V23 состоялось 5 января, а уже 17 февраля украинское представительство компании собрало партнеров и представителей СМИ на презентацию новинок. А с 18 февраля модель V23 5G появилась в украинской рознице.

Это событие послужило поводом для промежуточного подведения итогов работы vivo в нашей стране. Выступивший с приветствием к собравшимся Виталий Кузнецов, заместитель генерального директора офиса vivo в Украине, напомнил, что компания работает в нашей стране уже около двух лет и за это время успела реализовать 250 тыс. смартфонов. При этом в плане на текущий год – продать еще 250 тыс. Это намерение, видимо, базируется на достигнутых компанией успехах на глобальном рынке: по словам Тины Ли, директора по развитию бизнеса vivo в Украине, при росте сегмента смартфонов во всем мире на 7%, производителю удалось нарастить свои продажи на 15%. Интересно будет проверить, оправдаются ли эти прогнозы.

Теперь перейдем к представленным смартфонам. Предметом гордости vivo является тот факт, что в обеих моделях во фронтальной камере используется сенсор с разрешением 50 Мп – максимальным на сегодня для этого типа. Селфи-камера V23 поддерживает технологию непрерывного следящего автофокуса, что призвано сохранить чёткость изображения движущегося в кадре человека, фокусируясь на его глазах. Заявлено, что фокусировка сохраняется на объекте даже если он исчез из кадра, а затем снова появился.

Отличие старшей модели V23 5G заключается в наличии в составе фронтальной камеры еще и 8 Мп широкоугольного объектива, позволяющего поместить в кадре больше людей для группового селфи. Функция корректировки искажений сохранит лица всех людей на фото в естественном виде.

Кроме того, в V23 5G фронтальная камера дополнена сдвоенной LED-подсветкой, разнесенной по краям верхней кромки вокруг экрана. С ее помощью получаются автопортреты с естественным цветом лица даже в условиях абсолютной темноты, причем эта функциональность поддерживается в видеозвонках и стримах. Благодаря светодиодам двух цветов можно выбрать, какой оттенок придать фото или видео.

Состав основной камеры одинаков в обеих моделях, включая сенсор 64 Мп с системой электронной стабилизации изображения (EIS), работающей совместно с гироскопом. Особо подчеркивается поддержка ночной съемки, которая предусматривает объединение до 10 кадров для получения снимка максимально доступного качества.

В основной камере имеются также модули с разрешением 8 Мп и широкоугольным охватом до 120˚ и 2 Мп для макросъемки.



Так выглядит украшенный фотохромным стеклом V23 5G до изменения цвета...

Дизайн смартфонов в последнее время стал привлекать большее внимание потенциальных покупателей. Поэтому конструкторы vivo реализовали довольно неожиданное нововведение: задняя панель модели V23 5G в одном из вариантов цветового оформления выполнена из фотохромного стекла, способного под воздействием ультрафиолета менять оттенок. Для наглядной демонстрации этой функциональности на стенде с образцами имелись фонарики с ультрафиолетовым свечением. Достаточно даже недолго посветить им на заднюю стенку модели с дизайном «Солнечный спектр», как он темнеет. И если при этом использовать трафарет, на корпусе остается исчезающий через несколько минут узор. Такой себе смартфон-хамелеон.

... а это после облучения ультафиолетом

Стоит также коротко остановиться на оснащении новинки. В ней используется 6,44‑дюймовый AMOLED-экран. В модели V23 5G он поддерживает частоту обновления 90 Гц и технологию HDR10+. Аппаратная платформа включает процессор MediaTek Dimensity 920 5G в модели V23 5G и Mediatek Helio G96 для V23e. Объем оперативной памяти у V23e – 8 ГБ, а у V23 5G – 8 или 12 ГБ. Встроенный накопитель у V23e вмещает 128 ГБ с возможностью расширения картой microSD, тогда как V23 5G предлагает варианты 128 или 256 ГБ без поддержки карт памяти. Интересно, что в серии V23 отсутствует аудиоразъем 3,5 мм. А емкость аккумулятора 4050 мАч для V23e и 4200 мАч у V23 5G.

Новые смартфоны V23 серии поступили в продажу с 18 февраля 2022 года. Модель V23 5G доступна в цветах «Солнечный спектр» и «Звездная пыль». Стоимость смартфона V23 5G с объемом памяти 256 ГБ составит 18999 грн (16999 грн с 18 до 28 февраля). Цена смартфона V23 5G с объемом памяти 128 ГБ составит 15999 грн (14999 грн с 18 до 28 февраля). Модель V23e в расцветке «Лунная тень» и «Танцующая волна» можно будет приобрести за 11999 грн (10999 грн с 18 до 28 февраля).

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