23 декабря 2019 г., 16:55

Согласно исследованию университета Стэнфорда о состоянии технологий искусственного интеллекта (AI) в 2019 г., скорость развития AI после 2012 г. обогнала закон Мура. Последний гласит, что производительность процессоров удваивается каждые 18 месяцев.

Для измерения производительности AI-алгоритмов исследователи используют программу распознавания изображений, которая обучается на определенном наборе данных. В октябре 2017 г. ей требовалось около трех часов на такую задачу, а в июле 2019 г. аналогичный уровень точности был достигнут за 88 секунд.

В среднем, таким образом, мощность AI удваивается каждые 3,4 месяца. Это при том, что удвоение вычислительной мощности тоже никто не отменял. Но можно сделать выводы о скорости совершенствования алгоритмов. И это еще SkyNet не проснулся.

Скорость удвоения AI

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