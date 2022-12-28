SK Hynix анонсувала eSSD на базі 176-шарової 4D NAND

28 декабря 2022 г., 9:25

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Компанія SK Hynix оголосила про плани продемонструвати на майбутній виставці CES 2023 свою новітню розробку - PS1010 E3.S, eSSD, що базується на 176-шаровий 4D NAND.



Заявлено, що у PS1010 відрізняється про продукти попереднього покоління збільшеними на 130% та 49%, відповідно, швидкостями читання та запису. Крім того, у новинці покращено показник питомої продуктивності на Ватт більш ніж на 75%, що дозволить скоротити витрати на експлуатацію серверів, оснащених такими твердотілими накопичувачами.



«Ми пишаємося тим, що представляємо PS1010, над високопродуктивний продукт з контролером та прошивкою власної розробки, на найбільшій у світі виставці технологій CES 2023, – сказав Юн Дже Ен, голова відділу планування продуктів NAND. "Цей продукт розв'яже проблеми наших клієнтів, які використовують серверні чіпи, і прокладе шлях до сильнішої конкурентоспроможності в бізнесі NAND для нас".



Повідомляється також про плани продемонструвати націлену на сферу високопродуктивних обчислень оперативну пам'ять HBM3, у цій GDDR6-AiM реалізовано технологію PIM (Processing In Memory) та використовується інтерфейс CXL, що дозволяє забезпечити гнучкість при нарощуванні обсягу пам'яті та її продуктивності.



SK hynix заявила і про намір представити на виставці CES 2023 розроблену SK enmove технологію імерсійного охолодження.

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