Лише 10,5% мережі «Київстар» не працює - це найменшій показник з початку масованих ракетних обстрілів

28 декабря 2022 г., 10:25

0

Tweet

Ворог продовжував масовані обстріли по енергетичній інфраструктурі країни, що, зокрема, мало суттєвий негативний вплив на роботу мережі «Київстар».



Як повідомив Олександр Комаров, голова «Київстар», станом на ранок 26 грудня не працювало лише 10,5% мережі оператора, 7,5% з яких знаходиться на окупованих територіях.



«Це найменші показники з моменту, коли ворог почав вдаватися до масованих ракетних обстрілів. Ми вдячні енергетикам за їхні титанічні зусилля, а також розуміємо, що нові «прильоти» у будь-який момент можуть радикально погіршити ситуацію на мережі», наголосив Олександр Комаров.



Вимкнення електроенергії напряму впливають на роботу зв’язку, оскільки наші базові станції живляться від енергомережі. Альтернатива – генератори, але підключити до них 13,5 тис. об’єктів по всій Украіні власними силами неможливо. Тому оператор оголосив ініціативу «Бізнес єднається заради перемоги» – закликавши всіх, хто має генератори потужністю від 6 кВт, долучатися на комерційній основі до співпраці з Київстар, щоб до цих генераторів підключати телеком-обладнання, коли вимикають світло.



«За 5 днів проєкту ми вже отримали потужний відгук - надійшло майже 160 заявок, які зараз опрацьовуються нашими командами. Ми вдячні всім, хто доєднається до проєкту.

Також невпинно працюємо над відновленням мережі: на Херсонщині вдалося «підняти» 56 базових станцій, на Харківщині – 55. Роботи продовжуються, але вони тривалі у часі, бо маємо багато зруйнованих або сильно пошкоджених об’єктів», підкреслив голова «Київстар».

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт