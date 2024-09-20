SiFive представила нові дизайни малопотужних чипів на базі RISC-V для АІ на периферії

20 сентября 2024 г., 9:35

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Компанія SiFive представила свої останні розробки мікросхем серії SiFive Intelligence XM, заявивши, що це перші компоненти на основі архітектури RISC-V, які включають високомасштабований матричний движок штучного інтелекту.

Зазначається, компанії тепер зможуть прискорити розробку мікросхем на базі RISC-V, пристосованих до робочих навантажень штучного інтелекту в центрах обробки даних, автономних машинах і на периферії мережі.

Компанія SiFive була заснована винахідниками архітектури наборів інструкцій RISC-V у 2016 році з метою комерціалізації та популяризації альтернативной платформи.

Найбільша різниця між RISC-V та Arm полягає в тому, що розробки першої є повністю відкритими, а це означає, що компаніям не потрібно платити ліцензійні відрахування за їх використання.

Архітектура SiFive вже використовується багатьма компаніями як основа мікросхем для робочих навантажень штучного інтелекту, гаджетів інтернету речей та серверів центрів обробки даних.

Нові набори інструкцій Intelligence XM Series забезпечують, за словами SiFive, надзвичайно масштабовану та ефективну обчислювальну архітектуру АІ, яка інтегрує скалярні, векторні та матричні рушії, необхідні для виконання мільйонів обчислень на секунду. Як зазначається, вони також забезпечують надзвичайно високу пропускну здатність, зберігаючи при цьому високу продуктивність.

Наприклад, нові чипи містять по чотири ядра X-Core на кластер, а один кластер здатен забезпечити 16 тераоперацій на секунду обчислювальної потужності. Вони також мають один терабайт постійної пропускної здатності пам'яті на кластер, доступної через високошвидкісний порт CHI для когерентного доступу до пам'яті.

За словами SiFive, чипи Intelligence XM ідеально підходять для завдань, коли потрібно запускати АІ на малопотужних пристроях, таких як ІоТ-датчики Інтернету речей, автономні транспортні засоби, роботи і дрони.

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