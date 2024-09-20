Google додала нові функції безпеки Chrome Enterprise

20 сентября 2024 г., 10:25

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Компанія Google представила набір нових можливостей для Chrome Enterprise, платної версії свого браузера, орієнтованої на організації.

Деякі з цих функцій покликані допомогти адміністраторам забезпечити дотримання правил кібербезпеки. Інші зосереджені на підвищенні продуктивності працівників.

Представлений у 2017 році, Chrome Enterprise включає елементи керування, які дозволяють компаніям блокувати шкідливі розширення браузера, вимикати непотрібні функції та здійснювати інші кроки для зменшення ризику злому. Він доступний у двох редакціях. Є базова версія Chrome Enterprise Core і Chrome Enterprise Premium, яка дебютувала в квітні цього року і включає додаткові функції для блокування шкідливого програмного забезпечення.

У новій версії браузера, про яку Google розповіла цього разу, з'явилися так звані коннектори довіри до пристроїв (Device Trust Connectors). Це інтеграції для Okta, Ping і Cisco Duo - хмарних сервісів, які компанії використовують для обробки запитів співробітників на вхід у внутрішні додатки. Клієнти Chrome Enterprise, які використовують ці три сервіси, тепер можуть легше впроваджувати найкращі практики кібербезпеки, відомі як контекстно-залежний доступ.

Контекстно-залежний доступ дозволяє регулювати складність входу в додаток на основі даних про пристрій, з якого користувач виконує вхід. Наприклад, підприємство може вимагати від працівників використовувати модуль двофакторної автентифікації YubiKey, тільки якщо вони входять в систему з нового ноутбука. Також можна налаштувати процес входу на основі інших даних, пов'язаних з пристроєм.

Google також впроваджує нові функції для компаній, які дозволяють співробітникам використовувати Chrome Enterprise на персональних пристроях. У таких організаціях деякі співробітники можуть входити в браузер як з особистих профілів Chrome, так і з робочих.

Команди кібербезпеки також мають доступ до нової хмарної інформаційної панелі для моніторингу робочих профілів, якими вони керують. Панель надає інформацію про версію браузера, яку використовує працівник, розширення, встановлені в цьому браузері, і пов'язані з ними деталі.

Компанія також переробила меню входу в систему, щою надати працівникам більше інформації про те, до яких даних їхня організація може отримати доступ через Chrome Enterprise. Крім того, Google додала інструмент, який полегшує переміщення даних облікового запису, таких як закладки, з особистого профілю Chrome до робочого профілю.

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