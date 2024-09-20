Стандартам НАТО вже відповідають 200 розробок учасників Brave1

20 сентября 2024 г., 8:15

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що 200 розробок від учасників Brave1 відповідають стандартам НАТО

Кодифіковані розробки держава може контрактувати та постачати на фронт. Завдяки кодифікації різні країни використовують однакові назви й коди для військової техніки та запчастин.

Крім того, кодифіковані розробки містяться в одному реєстрі, це допомагає аналізувати потреби Сил оборони та інтегрує українські оборонні інновації в євроатлантичний простір.

Brave1 допомагає учасникам кластера успішно дійти до етапу кодифікації, залучити інвестиції, отримати грантову підтримку й випробувати розробку на полігоні, щоб рішення було максимально якісним та готовим до використання військовими.

Уже кодифіковано 200 розробок:

— 110+ безпілотників

— 30+ наземних роботизованих комплексів

— 30+ засобів радіоелектронної боротьби

— засоби зв’язку, транспорт та інші технологічні оборонні рішення

«Значну частину вже закуповують та активно використовують наші військові. Долучайтеся до Brave1, кластер допоможе довести розробку від ідеї до закупівлі державною та поставки на фронт», заявив Михайло Федоров.

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