Siemens представляет первый промышленный 5G маршрутизатор

8 декабря 2020 г., 11:15

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Компания Siemens представила первый промышленный маршрутизатор 5G для подключения локальных промышленных систем к публичным сетям 5G, который будет доступен весной 2021 года.

Как отмечается, с помощью нового решения можно удаленно подключиться к локальному производству и его устройствам через публичные сети 5G, получая при этом высокую скорость передачи данных.

Программная платформа управления SINEMA Remote Connect позволяет управлять защищенными VPN-туннелями и осуществлять простое, защищенное подключение к производству и промышленному оборудованию, даже если они находятся в другой сети.



В компании заявили, что в промышленности растет спрос на удаленный доступ к производству, что предполагает передачу данных на большие расстояния. С этой целью могут использоваться публичные мобильные сети, которые сегодня играют важную роль в удаленном управлении и доступе.



Например, их можно использовать для предоставления пользователям канала связи с высокой полосой пропускания в городской среде с небольшими сотами и высокочастотным диапазоном. В сельской местности соты имеют значительно большее покрытие, при этом используется менее высокочастотный диапазон. В частности, на границах сот, например для LTE или UMTS, часто возникает значительное снижение полосы пропускания и стабильности соединения. Именно в этих удаленных районах требуется надежная пропускная способность пропускания для удаленного обслуживания или передачи видео, например для станций водоснабжения.



Использование инновационного стандарта связи 5G значительно увеличивает полосу пропускания и обеспечивает большую надежность соединения на границах сот, а также большую скорость передачи данных пользователей внутри сот. Новый маршрутизатор SCALANCE MUM856-1 также поддерживает стандарт 4G, поэтому связь не прерывается даже при недоступности сети 5G. Устройства могу быть интегрированы в частные сети 5G конкретных предприятий. Siemens проводит тестирования в собственном центре тестирования систем автоматизации в закрытой, частной сети 5G, построенной на оборудовании, где автоматизированные транспортные средства (AGV) подключаются в сеть с использованием стандарта 5G. Это способствует совершенствованию и разработке решений для удаленного доступа и расширяет использование стандарта 5G в промышленности.

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