Uber избавляется от разработки систем автопилотирования

8 декабря 2020 г., 10:25

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Подразделение беспилотных автомобилей компании Uber, Advanced Technologies Group (ATG), будет приобретено конкурентом из этого сегмента - компанией Aurora Innovation.



Компании не сообщают финансовые детали, но наблюдатели полагают, что сумма сделки, завершение которой ожидается в первом квартале следующего года, составила около в 4 млрд долл. Стоит отметить, что подразделение ATG еще апреле 2019 г. оценивалось в 7,25 млрд долл., когда Softbank, Denso и Toyota приобрели в нем долю.



Сообщается, что генеральный директор Uber Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) войдет в совет директоров Aurora, а гигант пассажирских перевозок вложит еще дополнительно в компанию 400 млн долл.



В целом ожидается, что инвесторы и сотрудники Uber и ATG будут владеть 40% акций Aurora, согласно нормативным документам, сопровождающим сделку. По информации СNBC, стартап оценивается в рамках этой сделки в 10 млрд долл.



«С добавлением ресурса ATG у Aurora будет невероятно сильная команда и технологии, а также необходимые ресурсы», - говорится в заявлении Криса Урмсона (Chris Urmson), соучредителя и генерального директора Aurora. «Проще говоря, Aurora будет компанией, которая будет наилучшим образом спозиционирована в сегменте беспилотных автомобилей, и сможет поставлять решения, необходимые для того, чтобы сделать транспорт и логистику более безопасными и доступными».



Стоит отметить, что Aurora поддерживат Hyundai, Amazon и крупные венчурные фирмы, включая Greylock и Sequoia.



Соучредитель и бывший генеральный директор Uber Трэвис Каланик (Travis Kalanick) рассматривал автономное вождение как важную инвестицию и делал серьезную ставку на это направление. Но ATG оказалась слишком долгим и затратным проектом для Uber. В течение года, с начала пандемии Uber прилагал усилия, чтобы сократить убытки в своем бизнесе, в том числе и за счет крупных увольнений весной. Продажа ATG — находится в русле этих шагов компании.

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