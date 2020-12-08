 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 49 (1244)

29.11 - 06.12

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Uber избавляется от разработки систем автопилотирования

8 декабря 2020 г., 10:25
0 
 

Uber избавляется от разработки систем автопилотирования

Подразделение беспилотных автомобилей компании Uber, Advanced Technologies Group (ATG), будет приобретено конкурентом из этого сегмента - компанией Aurora Innovation.

Компании не сообщают финансовые детали, но наблюдатели полагают, что сумма сделки, завершение которой ожидается в первом квартале следующего года, составила около  в 4 млрд долл. Стоит отметить, что подразделение ATG еще апреле 2019 г. оценивалось в 7,25 млрд долл., когда Softbank, Denso и Toyota приобрели в нем долю.

Сообщается, что генеральный директор Uber Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) войдет в совет директоров Aurora, а гигант пассажирских перевозок вложит еще дополнительно в компанию 400 млн долл.

В целом ожидается, что инвесторы и сотрудники Uber и ATG будут владеть 40% акций Aurora, согласно нормативным документам, сопровождающим сделку. По информации СNBC,  стартап оценивается в рамках этой сделки в 10 млрд долл.

«С добавлением ресурса ATG у Aurora будет невероятно сильная команда и технологии, а также необходимые ресурсы», - говорится в заявлении Криса Урмсона (Chris Urmson), соучредителя и генерального директора Aurora. «Проще говоря, Aurora будет компанией, которая будет наилучшим образом спозиционирована в сегменте беспилотных автомобилей, и сможет поставлять решения, необходимые для того, чтобы сделать транспорт и логистику более безопасными и доступными».

Стоит отметить, что Aurora поддерживат Hyundai, Amazon и крупные венчурные фирмы, включая Greylock и Sequoia.

Соучредитель и бывший генеральный директор Uber Трэвис Каланик (Travis Kalanick) рассматривал автономное вождение как важную инвестицию и делал серьезную ставку на это направление. Но ATG оказалась слишком долгим и затратным проектом для Uber. В течение года, с начала пандемии Uber прилагал усилия, чтобы сократить убытки в своем бизнесе, в том числе и за счет крупных увольнений весной. Продажа ATG — находится в русле этих шагов компании.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  