Швейцарія виділить 550 млн грн на розвиток цифровізації в Україні

21 октября 2022 г., 10:45

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Україна та Швейцарія розширюють співпрацю у сфері цифровізації. Уряд цієї європейської держави виділить 15 млн швейцарських франків (це понад 550 млн грн) на розвиток нових цифрових послуг та сервісів, необхідних для українців під час повномасштабної війни.



Мінцифри та Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC) підписали меморандум про співпрацю країн у сфері цифрової трансформації за результатами домовленостей Ukrainian Recovery Conference 2022, яка пройшла в Лугано в липні.



«З перших днів нашої діяльності Мінцифри ми відчуваємо потужну підтримку Швейцарії. Швейцарський Уряд та Швейцарська агенція розвитку та співробітництва повірили в нашу ідею цифрової трансформації та надали ресурс на реалізацію цілей та проєктів. Ми створили Дію та запустили десятки цифрових сервісів для українців – єМалятко, ковід-сертифікати, автоматичну реєстрацію бізнесу, сплату податків у кілька кліків та важливі соціальні послуги. Зараз наша Дія виходить на міжнародний рівень та має всі шанси стати новим цифровим продуктом для експорту. Вдячний нашим партнерам за підтримку. Впевнений, попереду у нас ще більше нових цифрових перемог», – зазначив віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



Підписання документа передбачає розширення швейцарської Програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) в Україні, яка впроваджується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge, та завдяки якій ми маємо змогу працювати над цифровими змінами.



Цього року під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі вже було розширено бюджет Програми EGAP на 1,5 млн франків. Виділення додаткових 15 млн франків — це можливість підтримувати темпи цифровізації, яких ми досягнули вже зараз, враховуючи скорочення фінансування з державного бюджету.



Загалом Програма EGAP допомогла: створити портал та застосунок Дія, платформу Дія.Цифрова освіта, автоматизувати реєстрацію бізнесу в Україні. Також запустити найпопулярніші послуги та документи: єМалятко, електронні паспорти, COVID-сертифікати, сплату податків ФОП тощо.



Завдяки меморандуму Україна зможе посилити партнерство зі Швейцарією у сфері цифрової трансформації. Адже цифровізація забезпечує стійкість діяльності Уряду України та дає можливість українцям отримувати держпослуги онлайн без фізичної присутності.

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