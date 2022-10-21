Sophos додає підтримку безпеки сторонніх розробників до свого продукту MDR

21 октября 2022 г., 11:25

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Компанія Sophos Group, що спеціалізується на кібербезпеці, запустила підтримку нових технологій безпеки сторонніх розробників у рамках своєї послуги керованого виявлення і реагування (MDR), щоб забезпечити краще виявлення і усунення атак в різних клієнтських і операційних середовищах.



Нова підтримка третіх сторін інтегрує телеметрію з кінцевих точок сторонніх виробників, брандмауерів, хмарних технологій, технологій ідентифікації, електронної пошти та інших технологій безпеки в рамках адаптивної екосистеми кібербезпеки Sophos. Підтримка сторонніх розробників в Sophos MDR тепер включає телеметрію безпеки від таких провайдерів, як Microsoft, CrowdStrike, Palo Alto Networks, Fortinet, Check Point Software Technology, Rapid7, Amazon Web Services, Google, Okta, Darktrace і багатьох інших.



Телеметрія третіх сторін в Sophos MDR може бути автоматично консолідована, співвіднесена і розставлена за пріоритетами з даними адаптивної екосистеми кібербезпеки Sophos і підрозділу розвідки загроз Sophos X-Ops. Інтеграція сторонніх систем безпеки стала можливою завдяки технології, отриманій в результаті придбання з боку Sophos компанії SOC.OS CyberSecurity Ltd. у квітні.



Інтеграція використовує спеціальні методи обробки даних і кореляції телеметрії, що дозволяє оперативній групі Sophos MDR розуміти, хто, що, коли і як атакує, що дозволяє реагувати на загрози у всій екосистемі клієнта протягом декількох хвилин. Операційна команда Sophos MDR також може використовувати телеметрію сторонніх постачальників для проведення полювання на загрози і виявлення поведінки зловмисників, які уникають виявлення за допомогою розгорнутих наборів інструментів.



Sophos MDR налаштовується за допомогою різних рівнів обслуговування і варіантів реагування на загрози. Клієнти можуть вибирати між оперативною командою Sophos MDR, яка виконує повномасштабне реагування на інциденти, і використанням детальних сповіщень для своїх оперативних команд безпеки з ціллю самостійного управління.



Нова послуга доступна через глобальний канал партнерів-реселерів і постачальників керованих послуг Sophos. Інтеграція з окремими сторонніми технологіями безпеки буде доступна безоплатно до кінця року.

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