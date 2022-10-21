Gartner прогнозує зростання світових ІТ-витрат на 5,1% у 2023 році

21 октября 2022 г., 9:35

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Згідно з останнім прогнозом компанії Gartner, витрати на ІТ у світі в 2023 році складуть 4,6 трлн дол., що на 5,1% більше, ніж у цьому році. Очікується, що попит на ІТ у наступному році буде високим, оскільки підприємства просувають цифрові бізнес-ініціативи у відповідь на економічні потрясіння.



«Витрати підприємств на ІТ є стійкими до рецесії, оскільки керівники та фінансові директори, замість того, щоб скорочувати ІТ-бюджети, збільшують витрати на цифрові бізнес-ініціативи - сказав Джон-Девід Лавлок (John-David Lovelock), почесний віце-президент-аналітик Gartner. - Економічна турбулентність змінить контекст для інвестицій в технології, збільшуючи витрати в одних сферах і прискорюючи скорочення в інших, але не прогнозується, що вона суттєво вплине на загальний рівень витрат підприємств на технології».



Однак, Gartner акцентує на тому, що інфляція знизила купівельну спроможність споживачів майже в кожній країні світу. Цей показник знизився до такої міри, що багато користувачів тепер відкладають покупку пристроїв до 2023 р., в результаті чого витрати на пристрої знизяться на 8,4% у цьому році, а у наступному році - на 0,6%.



Прогнозовані темпи зростання у 2023 році свідчать про те, що технології, які підтримуються, протистоять тим, які є рушійною силою бізнесу. На ринках центрів обробки даних існує достатній рівень витрат на підтримку локальних центрів обробки даних, але нові витрати продовжують зміщуватися в бік хмарних технологій, про що свідчить прогнозоване зростання витрат на програмне забезпечення на 11,3% у наступному році.



Організації продовжать захищати цифрові інвестиції, спрямовані на підвищення ефективності.



В умовах рецесії або погіршення економічної ситуації загальноприйнятою практикою є скорочення витрат, в тому числі витрат на ІТ. Однак опитування Gartner, проведене в липні 2022 року серед понад 200 фінансових директорів, показало, що 69% планують збільшити свої витрати на цифрові технології, а опитування ІТ-директорів і керівників технологічних служб показало, що перед ними стоїть завдання прискорити час отримання прибутку від цифрових інвестицій.



«Компанії будуть використовувати цифрові технології в першу чергу для реформування своїх потоків доходів, додаючи нові продукти і послуги, змінюючи грошові потоки існуючих продуктів і послуг, а також змінюючи їх ціннісну пропозицію», - зазначив Лавлок. - «Ця тенденція сприяла переходу від купівлі технологій до створення, компонування та збирання технологій для задоволення конкретних бізнес-двигунів. Цей зсув є основою для зростання хмарних і локальних технологій для нових витрат на ІТ. Однак, оскільки організації також прагнуть підвищити операційну ефективність, скоротити витрати та/або уникнути витрат під час поточної економічної невизначеності, до списку проєктів цифрової трансформації додаються більш традиційні бек-офісні та операційні потреби відділів, що не належать до ІТ».

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