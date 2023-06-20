Штучний інтелект CheckEye виявлятиме на Закарпатті людей з ознаками діабетичної ретинопатії

20 июня 2023 г., 16:25

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Завдяки співпраці українського медичного ІТ-стартапу CheckEye та приватного медичного центру «Закарпатська Ендоклініка» у центрі встановлено фундус-камеру, яка за допомогою штучного інтелекту здійснюватиме скринінг діабетичної ретинопатії на ранніх стадіях. Це захворювання сітківки ока, одною з причин якого є ускладнення цукрового діабету. За даними ВООЗ ретинопатія є ключовою причиною втрати зору у працездатному віці.

Для здійснення скринінгу необхідно виконати фото очного дна пацієнта за допомогою стандартного офтальмологічного пристрою – фундус-камери. Далі зображення передається в «хмару» та аналізується штучним інтелектом. Результат готовий за 30 секунд і визначає, чи пацієнт потребує консультації офтальмолога для негайного або планового лікування.

Таким чином, хмарний сервіс CheckEye здійснюватиме «просіювання» людей, виявляючи тих, хто потребує спеціалізованої медичної допомоги. Це зберігає час кваліфікованих офтальмологів, швидко та точно забезпечуючи попередній аналіз стану пацієнта. Розвиток діабетичної ретинопатії корелює з іншими важкими ускладненнями діабету, тож ендокринологи також будуть здійснювати поглиблене обстеження всіх пацієнтів з позитивними результатами скринінгу.

Вже за перші три місяці проєкту планується обстежити декілька тисяч пацієнтів. За статистичними даними до 30% з них можуть вперше дізнатися про наявність діабетичної ретинопатії та вчасно звернутися до лікарів.

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