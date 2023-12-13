«Нова пошта» вийшла на ринок Італії та відкрила перше відділення

13 декабря 2023 г., 10:35

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За заявою «Нової пошти», компанія запрацювала вже в одинадцятій європейській країні.





«Сьогодні в Італії ми відкрили ювілейне 80 відділення Nova Post в Європі. У планах розширити мережу та відкрити відділення ще у Римі та Неаполі найближчим часом. За рік роботи у Європі ми вже доставили 1,3 млн посилок, але це не просто посилки, це зв'язок з домом, ми об'єднали українців, яких розділили війна та кордони. Наступного року плануємо відкритися у всіх європейських країнах,” – розповів Олександр Лисовець, СЕО Nova Post Europe.





Відділення Nova Post працює у Мілані щодня за адресою Viale Monte Nero, 72 (кут з Via Augusto Anfossi,2). Клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг.





Почесним гостем на відкритті відділення став Надзвичайний і Повноважний Посол України в Італійській Республіці, Ярослав Мельник. «Значною віхою у розвитку співпраці між двома країнами є вихід Nova Post на ринок Італії. Економіка України переживає важкі часи, і вихід стійких вітчизняних компаній на зовнішні ринки підкреслює стійкість і стабільність українських підприємців, а також забезпечує переваги споживачам за кордоном. Наша спільна мета — підтримувати такі зусилля та створювати нові можливості для економічного зростання та партнерства», – зазначив Ярослав Мельник.





Першою відправкою в Україну стала листівка від українських дітей своєму татові у прифронтовий Краматорськ. Термін доставлення з України в Італію - від 5 днів.





Вартість доставлення з Італії в Україну складає:





• документи – 21 євро



• посилки до 2 кг – 22 євро



• посилки до 10 кг – 27 євро



• посилки до 30 кг – 45 євро



• вантажі від 30 до 100 кг – 1.7 євро за кожен кілограм.





Також для клієнтів доступне доставлення кур'єром на будь-яку адресу по всій Італії. Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний додаток. Доставлення кур’єром сплачується додатково +4 євро для відправлень до 30 кг або +10 євро за кожні 100 кг.





Нагадаємо, що Nova Post вже вийшла на ринок 11 європейських країн: Польщі, Литви, Чехії, Румунії, Німеччини, Словаччини, Естонії, Латвії, Італії та Молдови.

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