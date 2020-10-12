VMware расширяет сотрудничество с Lumen в области периферийных вычислений

12 октября 2020 г., 13:45

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Компании VMware и Lumen Technologies (CenturyLink) объявили о расширении сотрудничества в области периферийных вычислений, сетевых технологий и безопасности. Это позволит организациям использовать ЦОД, облако и периферийную сеть для переноса бизнес-приложений с долгим откликом и неэффективным расположением ближе к месту взаимодействия с пользователями.

На конференции VMworld компании Lumen и VMware рассказали, каким образом Lumen может переносить рабочие нагрузки и управлять ими с помощью технологий VMware, какие решения для периферийных вычислений предлагает Lumen и как заказчики могут работать на разных гибридных облаках, включая VMware Cloud, как решения Lumen, созданные на платформе VMware Cloud Foundation или связанные с ней, позволяют компаниям внедрять инновационные технологии с временем отклика менее 10 мс в более чем 2200 общедоступных ЦОД и 170 тыс. корпоративных средах с оптоволоконными сетями по всему миру.

Используя решение VMware SD-WAN by VeloCloud и недавно представленную платформу VMware SASE, Lumen сможет внедрить VMware SD-WAN, VMware Workspace ONE и VMware Carbon Black в свои решения. Это поможет предоставить технологии для мобильной работы в глобальной периферийной инфраструктуре предприятий любого размера в различных отраслях.

Кроме того, у Lumen появится возможность разрабатывать сервисы периферийных вычислений, на основе которых организации смогут создавать новые цифровые решения с помощью VMware Tanzu, чтобы обеспечить стабильную работу приложений в ЦОД, облаке и на границе передачи данных по сети Lumen. Доступ к граничным вычислительным центрам Lumen повысит производительность приложений, так как подключение к многооблачным средам станет более быстрым.

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