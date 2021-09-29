Серверы на AMD EPYC сэкономили ресурсы в оборонных структурах США

29 сентября 2021 г., 11:05

+22

голоса Tweet

В корпоративном блоге Cisco появилась публикация, посвященная примеру использования ее серверов на процессорах AMD EPYC в американских оборонных структурах.

Военные обычно стараются не афишировать детали своей инфраструктуры, поэтому в данном случае пример не включает информацию о том, что именно и где было установлено. Главное, приведены критерии выбора систем и полученный в результате эффект, поэтому думается, что такой опыт может пригодиться и в других сферах, где возникают аналогичные требования. А они в данном проекте были таковы:

• Сокращение площади размещения серверов и кабелей;

• Упрощение управления и расширения инфраструктуры;

• Минимизация расходов на эксплуатацию.

Согласитесь, этот список вполне применим и в реалиях бизнеса.

Так что же выбрало оборонное агентство? Оказывается, серверы Cisco USC C-серии на базе AMD EPYC, отличающиеся компактностью и простотой управления. Ранее агентство управляло своими отдельными серверами вручную. После установки высокопроизводительных платформ на базе AMD EPYC было не только оптимизировано управление инфраструктурой, внедрение также обеспечило бо́льшую стабильность безопасности и конфигурации серверов. Кроме того, агентство устранило проблему простоев благодаря упрощенному масштабированию.

Оборонные ведомства часто расположены в местах, где физическое пространство и энергетические ресурсы ограничены. Это стало проблемой для другого заказчика, которое планировало расширить свое частное облако, но работало на небольших площадках.

Замена устаревших серверов на платформе Cisco UCS серии C на базе чипов AMD EPYC позволило сократить количество кабелей с 200 до 80 и получить большую емкость и производительность без необходимости в дополнительных стойках. Более того, удаолось провести сокращение с 20 стоек до одной (!), что позволило военной структуре снизить свой информационный след, эксплуатационные расходы и энергопотребление. Описанное решение было успешно развернуто на нескольких географически разнесенных площадках.

Нужно отметить, что использованные в описанном выше решении серверы серии Cisco UCS C4200 позволяют вместить четыре узла в корпусе высотой 2U, где обеспечивается эффективное охлаждение и энергоснабжение всех этих вычислителей.

Централизованное управление всей системой было возложено на Cisco UCS Manager, где на единую консоль было выведено около 160 узлов, включая лезвийные серверы. Другое оборонное подразделение использовало виртуальное устройство Cisco Intersight для упрощения и централизации управления серверами. Помимо возможности коллективного управления тысячами узлов, устройство легко интегрируется с Ansible и другими инструментами с открытым исходным кодом для автоматизации и оркестрации инфраструктуры.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!