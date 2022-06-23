Microsoft попереджає про посилення російських хакерських операцій проти країн, які підтримують Україну

23 июня 2022 г., 11:44

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Microsoft опублікувала новий звіт, у якому детально розповіла про збільшення проникнення в підвищення шпигунської діяльності рф та проникнення російської мережі серед урядів, некомерційних та інших організацій країн, які підтримують Україну.



Доповідь «Захист України: ранні уроки кібервійни» заснована на дослідженні, проведеному командами Microsoft із розвідки загроз та наукових даних, щоб зрозуміти ландшафт загроз на фоні агресії росії.



Microsoft стверджує, що виявила спонсорованих державою російських хакерів, які намагалися проникнути у 128 об'єктів у 42 країнах, більшість з яких підтримали Україну. США були ціллю № 1, за ними слідувала Польща. російська діяльність також була спрямована на країни Балтії, а останнім часом на мережі в Данії, Норвегії, Фінляндії, Швеції та Туреччини.



Майже половина цілей були державними установами, а решта - це поєднання аналітичних центрів, гуманітарних груп, інформаційно-технологічних компаній, енергетичних та інших критично важливих інфраструктурних обʼєктів.



Російські атаки були визнані успішними в 29% випадків. Чверть успішних вторгнень призвели до підтвердженого вилучення даних організації. Однак у звіті зазначається, що цифри, ймовірно, занижують ступінь успіху росії.



Цікаво, що дослідники кажуть, що найбільшу стурбованість викликають державні системи, які працюють локально, а не в хмарі. Це пов’язано з нинішнім і глобальним станом наступального кібершпигунства та оборонних кібероперацій - зламати локальну мережу набагато легше, ніж хмару.



Зазначається, що російські спецслужби мають надзвичайно складні та продвинуті можливості для імплантації коду та функціонують як передова стійка загроза, яка може постійно отримувати та вилучати конфіденційну інформацію з мережі.



«Уроки України вимагають скоординованої та всеосяжної стратегії для посилення захисту від усього спектру кібердеструктивних, шпигунських операцій та операцій впливу», відмітив президент Microsoft Бред Сміт у своєму блозі.



Слід додати, що звіт Microsoft з’явився в день, коли комітет із асигнувань Палати представників проголосував за законопроєкт про витрати на оборону в розмірі 761 млрд дол. на 2023 фінансовий рік. Також є законопроєкт, який зараз потребує схвалення Конгресом, що включає 11,2 млрд дол. для «діяльності у кіберпросторі» для Міністерстві оборони наступного року.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист