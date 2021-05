Seagate One Touch SSD обеспечит скорость до 1030 МБ/с

11 мая 2021 г., 10:25

Компания Seagate Technology расширила линейку твердотельных накопителей



Как отмечается представленный Seagate One Touch SSD с производительностью на уровне накопителей с интерфейсом NVMe имеет емкость до 2 ТБ и обеспечивает максимальную скорость последовательного чтения и записи до 1030 МБ/с.



Seagate One Touch SSD отформатирован в файловой системе exFAT и сразу готов к работе с компьютерами на базе ОС Windows и macOS. Накопитель с портом USB-C (USB 3.2 Gen 2) совместим с устройствами, оснащенными портами USB-C и USB 3.0. Оба кабеля входят в комплект поставки. Кроме того, он работает с мобильными телефонами на базе ОС Android, а приложение Seagate Mobile Touch поможет скопировать видео, фотографии и другие файлы, чтобы освободить место на устройстве. Накопитель выдерживает падение с высоты до 2 метров.



Верхняя часть One Touch SSD выполнена из алюминия, а боковые грани покрыты мягкой тканью. Накопитель представлен в черном, серебряном и синем цветах. В комплект поставки входит приложение Seagate Toolkit с функцией Sync Plus, которое обеспечит постоянную синхронизацию данных между компьютером и накопителем, подписка на службы восстановления данных Rescue Data Recovery Service, а также бесплатная годовая подписка на Mylio Create и четырехмесячная подписка на Adobe Creative Cloud.

