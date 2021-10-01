Oracle представила Exadata X9M

1 октября 2021 г., 13:02

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Компания Oracle представила новые платформы Oracle Exadata X9M.



Новейшая версия самого быстрого в отрасли, по уверению производителя, решения в своем классе является также наиболее доступной средой для запуска СУБД Oracle.



В числе анонсированных решений - Oracle Exadata Database Machine X9M и Exadata [email protected] X9M, которая позволяет размещать Oracle Autonomous Database в собственных центрах обработки данных заказчиков, соблюдая локальные требования по географическому размещению защищенных категорий информации. На сегодняшний день 87% компаний из списка Global Fortune 100 и тысячи представителей бизнеса меньшего масштаба используют Oracle Exadata для запуска критически важных сервисов, а Exadata X9M позволяет дополнительно повысить эффективность и производительность СУБД и поддерживающей инфраструктуры.



Подчеркивается, что новое поколение платформ Exadata X9M отличается увеличенной скоростью обработки онлайн-транзакций (OLTP) вплоть до 70% IOPS, а также сокращением временем задержек ниже 19 микросекунд. Кроме этого, платформа демонстрирует 87% ускорение работы с аналитическими запросами SQL и задачами машинного обучения. Благодаря более высокой производительности при прежних ценах, Exadata X9M позволяет заказчикам снизить стоимость поддержки транзакционных нагрузок до 42% и аналитических - до 47%.



«Поколение Oracle Exadata X9M стало следующим шагом в воплощении нашей стратегии по созданию исключительной ценности для клиентов - самой быстрой и доступной в мире платформы для работы с СУБД. Мы сделали ее доступной в любых средах - в публичном облаке, по модели [email protected] и в физических средах, - заявил Хуан Лоайза (Juan Loaiza), исполнительный вице-президент подразделения Mission-Critical Database Technologies в Oracle. - При создании X9M мы использовали новейшие процессоры, сетевые решения и системы хранения, а также оптимизировали наше собственное программное обеспечение для достижения максимальной производительности. В результате заказчики могут рассчитывать на самую быструю OLTP и аналитику, а также получить преимущества от консолидации нагрузок — и все это по той же цене, что и предыдущее поколение Exadata. Ни одна другая платформа, облачный сервис или самостоятельно созданное решение не может сравниться с Exadata X9M по производительности, соотношению цена/производительность или простоте управления».



Exadata [email protected] X9M работает быстрее, чем предыдущие поколения платформы. Система показывает прирост до 80% в скорости сканирования, до 87% в скорости ввода/вывода (IOPS), а задержки при чтении SQL были уменьшены до 19 микросекунд. Более высокая производительность при той же стоимости устройств приводит к снижению затрат до 47% по сравнению с предыдущим поколением систем, а использование эластичной системы хранения позволяет уменьшить расходы на инфраструктуру для особо крупных нагрузок до 45%. ПО Operator Access Control позволяет пользователям контролировать все свои системы удаленно, обеспечивая более высокий уровень информационной безопасности.



Компания также заявила, что по сравнению с Amazon RDS, который работает на all-flash массивах, Exadata [email protected] X9M обеспечивает снижение задержек OLTP до 50 раз. По сравнению с Microsoft Azure SQL на базе all-flash Exadata [email protected] X9M демонстрирует уже в 100 раз меньший уровень задержек OLTP. С точки зрения аналитики Exadata [email protected] X9M обеспечивает рост пропускной способности до 25 раз по сравнению с Microsoft Azure SQL и до 72 раз по сравнению с Amazon RDS.



Oracle Autonomous Database - единственная в отрасли самоуправляемая СУБД теперь доступна вместе с Exadata [email protected] X9M. Ключевой возможностью такой конфигурации является поддержка небольших баз данных, занимающих лишь часть ресурсов CPU, обеспечивая гибкость, низкую стоимость, а также возможности для консолидации, разработки приложений и тестирования. За счет интеграции с Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance решение позволяет обеспечить защиту от потери данных, а также от кибератак. В дополнение к этому пользователи могут включить дополнительные функции безопасности, такие как управление ключами шифрования и применение Access Control Lists (ACL) на уровне СУБД. Для критически важных бизнес-приложений теперь также доступны упрощенные системы аварийного восстановления за счет Oracle Autonomous Data Guard. Oracle GoldenGate делает возможными репликацию гетерогенных данных и обработку потоковых данных для аналитики реального времени.



Сама платформа Exadata X9M использует уникальную масштабируемую архитектуру, которая включает в себя новейшие процессоры Intel, персистентную память Intel Optane (PMem) и подключение RDMA поверх Converged Ethernet (RoCE), обеспечивая до 27,6M IOPS и уровень задержек <19 микросекунд (OLTP). Для ускорения работы аналитических приложений каждая стойка Exadata X9M обеспечивает более 1 Tб/сек для аналитического сканирования, а также предлагает доступ к 576 CPU прямо на серверах интеллектуального хранения — специально для обслуживания SQL-запросов низкого уровня, аналитических задач и алгоритмов машинного обучения.



Exadata X9M позволяет запускать любые комбинации нагрузок OLTP, аналитики, машинного обучения, вычислений in-memory и смешанных нагрузок для большей скорости выполнения задач и снижения потребления ресурсов. Система располагает на 33% большим количеством процессорных ресурсов и объема памяти, а также на 28% большим хранилищем данных по сравнению с предыдущим поколением. Благодаря этому пользователи Exadata X9M могут консолидировать еще больше СУБД Oracle на одной системе Exadata, снижая как затраты, так и сложность всей ИТ-инфраструктуры.



«Oracle продолжает расширять границы возможного с новой версией Exadata [email protected] X9M. Вместе с автоматизированными возможностями Autonomous Database данное решение позволяет запустить облачные базы данных корпоративного уровня в локальных ЦОДах, создавая новые ценности на самых разных уровнях», отметил Карл Олофсон (Carl Olofson), вице-президент по исследованиям в категории Data Management Software, IDC.

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