Schneider Electric помогла в цифровой трансформации Национальной полиции Украины

4 февраля 2021 г., 10:25

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По сообщению Schneider Electric, компания приняла участие в проектах по строительству двух современных модульных дата-центров для Национальной полиции Украины, которые находятся в Киеве и Полтаве.

Сообщается, что в конца 2020 года завершился проект по строительству современных модульных дата-центров для Нацполиции Украины, который был реализован при поддержке европейских партнеров, в частности программы «ПРАВО-Полиция» при поддержке Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) и Консультативной миссии ЕС в Украине. Эти два центра обработки данных являются мерой поддержки со стороны ЕС, направленной на организацию безопасного и оперативного обмена данными между местными и центральными органами Национальной полиции.

По словам руководителя ИТ-службы Национальной полиции Украины Александра Клинга, ежегодно на горячую линию Национальной полиции поступает около 10 млн обращений граждан, а это в среднем свыше 830 тыс. звонков в месяц. Также обеспечивается ежедневная работа патрулей по всей Украине. Работа Нацполиции в современных реалиях значительно зависит от передовых технологий. Новые современные дата-центры позволили консолидировать все данные, надежно их защитив. «Конечная цель нашей ИТ-модернизации — повышение уровня безопасности граждан Украины», — комментирует Александр Клинг.

«Компания «Шнейдер Электрик Украина» выступила главным вендором проектf, потому что в течение десятилетий оборудование APC является отраслевым стандартом в области инженерной инфраструктуры центров обработки данных и высоконадежной инфраструктуры электропитания. Многие заказчики-институты высшего государственного уровня, объекты критической инфраструктуры доверяют нам построение своей физической инфраструктуры, систем бесперебойного питания, внедрение EDGE-решений, ведь наше оборудование демонстрирует высокую эффективность и надежность, а экспертиза (опыт нашей команды специалистов) — уникальна для украинского рынке. А это самое главное для наших клиентов», — комментирует Владимир Дохленко, директор департамента Secure Power.

«Первые замыслы по созданию дата-центров появились еще три года назад. Спасибо нашим партнерам за воплощение проекта, профессионализм на этапах проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию обоих дата-центров. Это критически важный узел, обеспечивающий связь с другими подразделениями власти. Для нас было приоритетом построить дата-центры, отвечающие всем требованиям государственных стандартов безопасности. ЦОДы предназначены для защиты информации и повышения эффективности телекоммуникационной инфраструктуры Нацполиции», — говорит Вадим Троян, председатель Национальной полиции Украины.

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