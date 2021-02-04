Глобальные поставки компьютеров «all-in-one» сократились на 3%

4 февраля 2021 г., 11:05

Согласно подсчетам аналитиков из Digitimes Research, в финальной четверти 2020 г. объем мирового рынка компьютеров-моноблоков вырос на 3,3% «QoQ», до 3,54 млн устройств.

В то же время, на фоне сохраняющейся проблемы с дефицитом отдельных комплектующих, по итогам текущего квартала ожидается спад рассматриваемого рынка в натуральном выражении на 17,5% «QoQ».

Квартальный рост поставок за период с октября по декабрь 2020 г. оказался ниже аналогичного показателя классических desktop-систем. Как итог, доля моноблоков в сегменте настольных ПК сократилась до 13%, а в первые месяцы нынешнего года продолжит сужение.

В целом по итогам 2020 г. глобальные поставки моделей «all-in-one» снизились на 3% «YoY», что объясняется смещением потребительского спроса в сторону ноутбуков.

Благодаря бесперебойному производству и поддержке компонентами со стороны ODM-партнера Quanta Computer, в четвертом квартале Apple нарастила поставки iMac на 10% «QoQ». В то же время, из-за нехватки компонентов поставки HP просели на 8%.

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