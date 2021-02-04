На посту СEO Amazon Джеффа Безоса сменит глава AWS Энди Джесси

4 февраля 2021 г., 9:35

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Компания Amazon объявила о том, что Джефф Безос (Jeff Bezos) покидает пост СEO, и на эту должность назначается Энди Джесси (Andy Jassy), который возглавлял AWS с 2006 г.



Джесси пришел в крупнейшего ритейлера в мире в 1997 г. и до создания облачного направления занимал ряд различных должностей.



В последние годы он действительно был вторым человеком в Amazon. Поговаривают, что ему предлагали возглавить Microsoft и Uber, когда компании искали руководителей, но он отказался.



Что касается Безоса, то он не уходит из компании, а станет исполнительным председателем правления компании Amazon. В служебной записке для сотрудников он отметил, что в своей новой должности сосредоточится на «новых продуктах и ​​первых инициативах», включая Day One Fund, Bezos Earth Fund, The Washington Post и частной космической компании Blue Origin.



Стоит отметить, что в последние годы это распространенная практика, когда основатели компаний оставляют руководящие посты, назначая новых управленцев. Тут можно вспомнить и Билла Гейтса, и Сергея Брина в паре с Ларри Педжем.



Напомним, что Джефф Безос был бессменным руководителем Amazon с момента основания компании в 1994 г.

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