QSAN начинает поставки Unified Storage

30 июня 2020 г., 16:05

Тайваньский производитель систем хранения QSAN предлагает XCubeNXT XN80 - cемейство двухконтроллерных систем хранения класса Unified Storage. Они поддерживают блочные и файловые протоколы iSCSI, Fibre Channel, CIFS, NFS, FTP, AFP.



Как сообщается, представлены мощные, емкие и расширяемые хранилища, с реализацией кеширования на SSD, автопереноса данных между SSD и HDD, сжатия на лету, дедупликации, динамического выделения пространства.



Системы сертифицированы под работу в инфраструктуре Vmware, Hyper-V, XenServer. Идеальны для построения частных и гибридных облаков, VDI, под резервное копирование и восстановление данных.



Отмечается, что QSAN XCubeNXT XN80 напрямую конкурируют с системами Dell EMC Unity XT:



XCubeNXT попадает в диапазон между Dell Unity 380 и 480 по аппаратным и программным возможностям.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации