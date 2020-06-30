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QSAN начинает поставки Unified Storage

30 июня 2020 г., 16:05

 

QSAN начинает поставки Unified Storage

Тайваньский производитель систем хранения QSAN  предлагает XCubeNXT XN80 - cемейство двухконтроллерных систем хранения класса Unified Storage. Они поддерживают блочные и файловые протоколы iSCSI, Fibre Channel, CIFS, NFS, FTP, AFP.

Как сообщается, представлены мощные, емкие и расширяемые хранилища, с реализацией кеширования на SSD, автопереноса данных между SSD и HDD, сжатия на лету, дедупликации, динамического выделения пространства.

Системы сертифицированы под работу в инфраструктуре Vmware, Hyper-V, XenServer. Идеальны для построения частных и гибридных облаков, VDI, под резервное копирование и восстановление данных.

Отмечается, что QSAN XCubeNXT XN80 напрямую конкурируют с системами Dell EMC Unity XT:

XCubeNXT попадает в диапазон между Dell Unity 380 и 480 по аппаратным и программным возможностям.

QSAN начинает поставки Unified Storage


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