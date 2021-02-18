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СБУ заблокувала діяльність хакерського угруповання, що нанесло збитків понад 80 млн. дол.

18 февраля 2021 г., 14:05
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Масштабна спецоперація проводилась у межах міжнародного співробітництва із компетентними органами США та Франції. Кіберфахівці СБУ зафіксували, що з вересня 2020 р. цими хакерами було уражено понад 150 компаній країн Європи та США. Збитки від діяльності угруповання становлять понад 80 млн. дол.

У ході кіберрозслідування співробітники спецслужби встановили, що на території України діяла група осіб, яка використовувала шкідливе програмне забезпечення Egregor. За його допомогою хакери здійснювали шифрування комп’ютерних мереж іноземних компаній, викрадали персональні дані їх клієнтів і працівників, викрадали інформацію щодо фінансових показників і технологічних розробок, блокували роботу вебресурсів. За дешифрування уражених комп’ютерних мереж та нерозголошення викрадених конфіденційних даних зловмисники вимагали значні суми грошей, здебільшого у криптовалюті.

У лютому правоохоронці припинили діяльність зловмисників. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку із вірусом Egregor, інформацією про уражені комп’ютерні мережі та інші беззаперечні докази протиправної діяльності.

Учасникам та організатору угруповання вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

СБУ заблокувала діяльність хакерського угруповання, що нанесло збитків понад 80 млн. дол.

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