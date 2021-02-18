Експорт ІТ-послуг з України у 2020 р. зріс на 20% та уперше перевищив 5 млрд. долл.

За даними НБУ, що проаналізували у «Офісі ефективного регулювання» BRDO (Better Regulation Delivery Office), загальний експорт України у 2020 р. скоротився на 4,6%
Тобто попри пандемію ІТ-індустрія демонструє позитивні результати для економіки України. Однак можливість подальшого нарощування експорту ІТ-послуг буде залежати від зростання кількості ІТ-фахівців на ринку праці. До слова, недостатні темпи підготовки ІТ-фахівців українськими закладами вищої освіти були проаналізовані експертами BRDO в дослідженні «Аналіз ІТ-освіти у вишах України»
Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак
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