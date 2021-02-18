Глобальная емкость отгруженных за год жестких дисков впервые превысила 1 Збайт

18 февраля 2021 г., 13:20

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Согласно статистическим выкладкам Coughlin Associates, в финальном квартале 2020 г. глобально отгружено 70,4 млн жестких дисков, что на 10,8% больше в квартальном сравнении. Отгрузка HDD для ноутбуков выросла на 11,0%, тогда как количество дисков для настольных систем снизилось на 7,1%. Направление дисков для бытовой электроники выросло 10,5%, а дисков для высокопроизводительных систем — на 2,0%. Средняя стоимость жестких дисков в конце года снизилась в квартальном сравнении на 4,5%.

Устройства с пластинами диаметром 3,5″ в натуральном выражении вышли в плюс на 12,2%, а сегмент продуктов с пластинами 2,5″ за квартал увеличился в поставках на 9,2%.

В целом за 2020 г. мировой рынок сократился на 17,7% — отгружено 260,3 млн жестких дисков. При этом ранние прогнозы говорили об объеме рынка в размере 250-255 млн устройств.

Общая емкость отгруженных в течение года жестких дисков впервые превысила 1 Збайт. Как прогнозируется, вследствие повышенного спроса на nearline-диски, к 2026 г. общегодовая емкость отгруженных дисков увеличится почти в три раза.

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