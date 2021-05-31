SAS предложила чат-бот на базе ИИ для помощи жертвам мошенничества

31 мая 2021 г., 16:15

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Благодаря возможностям SAS Viya, Центр по борьбе с хищениями персональных данных (ITRC) может быстро помочь людям, которые столкнулись с кражей своих данных.



В цифровом пространстве становится все больше потребителей, которым нужна помощь в режиме реального времени. Чтобы удовлетворить возрастающий спрос клиентов, компании обращаются к технологиям, которые создают виртуальных помощников и чат-ботов. Компания SAS, мировой лидер в области аналитики, в партнерстве с Центром по борьбе с хищениями персональных данных (ITRC) с помощью SAS Viya разработала уникального виртуального помощника для помощи жертвам мошенничества.



«Благодаря достижениям в области искусственного интеллекта, чат-боты и цифровые помощники стали широко использоваться в отрасли финансов, розничной торговли и здравоохранения. Чат-боты на базе SAS предлагают еще один способ взаимодействия со всей экосистемой SAS Viya, объединяя отчеты и визуализацию, аналитику и искусственный интеллект через общедоступный интерфейс без необходимости кодирования», отмечает Саураб Гупта, старший директор по данным и аналитике в SAS.



С тех пор, как ITRC запустила чат-бота для поддержки жертв мошенничества в 2014 году, спрос на его услуги только растет. А в 2020 году он достиг пика.



«Мы стали свидетелями рекордного уровня мошенничества и кражи личных данных после пандемии. В прошлом году только в контакт-центре мы обслужили более 11 000 человек, а наш веб-сайт посетили 1,1 миллиона уникальных посетителей. Это поразительное количество людей, которые обращаются за помощью, и это требует огромных усилий со стороны сотрудников. Как обслуживать больше людей в режиме реального времени? И как быстрее предоставить им необходимую информацию и помощь? Идея чат-ботов не в том, чтобы заменить живых операторов, а в том, чтобы их разгрузить», заявил генеральный директор ITRC Ева Веласкес.



Ответом стало внедрение ViViAN (Virtual Victim Assistance Network) - чат-бота ITRC на базе ИИ-технологий SAS, или виртуальный помощник для тех, кто пострадал от кражи личных данных.



С помощью обработки естественного языка (NLP) чат-боты помогают людям общаться с машинами и мгновенно получать разумный ответ, адаптированный к потребностям пользователя. Используя лингвистические правила, машинное и глубокое обучение, чат-боты интерпретируют сложные вопросы и повышают качество общения между человеком и машиной.



Эти возможности искусственного интеллекта или чат-бота воплощены в SAS Conversation Designer на облачной платформе SAS Viya. Программное обеспечение дает возможность вести диалог, похожий на общение с живым человеком, и использовать аналитические данные для принятия более эффективных бизнес-решений.



ViViAN возникла в результате многолетнего партнерства между ITRC и SAS и была поддержана грантом Управления по делам жертв преступлений Министерства юстиции США. Генерация естественного языка – это технология, лежащая в основе разработки чат-бота.



«Неструктурированные текстовые данные содержат огромное количество информации о вашем бизнесе и клиентах. Во-первых, это возможности. Во-вторых – потенциальные риски. Использование технологий ИИ и NLP для анализа этих данных может повысить эффективность бизнес-решений и наладить отношения с клиентами в цифровом пространстве и не только. В случае ITRC это означает помочь еще большему количеству жертв мошенничества», подчеркнул Саураб Гупта.



ViViAN запрограммирована так, чтобы чутко реагировать на различные сценарии, с которыми чаще всего сталкиваются живые операторы.



ViViAN задает вопросы, дает подсказки и таким образом сопровождает пользователя на каждом этапе решения. Некоторые получат ответы на все свои вопросы и им хватит всего лишь одного онлайн-обращения. Для других ViViAN – это только первый шаг.



«Некоторым людям потребуется помощь живого оператора. Работая с жертвами мошенничества, мы знаем, что это важно получить ценную информацию пока ждешь разговора с реальным человеком. ViViAN может предоставить эту предварительную информацию, а затем ее дополнят живые операторы, которые будут сопровождать человека, пока не поймут, что он на верном пути восстановления своей украденной личности», – рассказывает Ева Веласкес.

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