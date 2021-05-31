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Western Digital представила новый бренд SanDisk Professional

31 мая 2021 г., 16:55
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Western Digital представила новый бренд SanDisk Professional

Компания Western Digital представила бренд SanDisk Professional — решение для хранения данных премиум-класса для профессионалов в создании контента.

Как отмечается, новая линейка включает 16 модульных решений для организации рабочего процесса с премиум-производительностью и надежностью бизнес-класса.

PRO-CINEMA CFexpress VPG400 — карта CFexpress профессионального класса для видеографов и операторов, которым требуется бесперебойная производительность с записью видео со скоростью не ниже 400 Мб/с. Ожидается, что новая карта появится в продаже этим летом.

Серия PRO-READER — четыре новых устройства PRO-READER с интерфейсом USB-CTM, поддерживающим SuperSpeed USB 10Gbs. Решения предназначены для работы с наиболее распространенными носителями информации для камер, включая карты CFastTM, CFexpress, RED Mini-Mag Edition, CF, microSDTM и SDTM. Ожидается, что серия появится в продаже этим летом.

PRO-DOCK 4 — революционная док-станция с четырьмя отсеками для считывания, она позволяет эффективно и быстро записывать и скачивать данные, что сэкономит время и деньги на многокамерных съемках. PRO-DOCK, появление которого ожидается в конце лета 2021, позволяет одновременно скачивать информацию с четырех карт.

Новый SSD накопитель G-DRIVE ArmorLock с шифрованием NVMe SSD и емкостью 4 ТБ выходит вместе с надежной линейкой сверхпрочных портативных накопителей G-DRIVE и настольных устройств с дисками Ultrastar бизнес-класса. Также сюда входят переносные RAID-решения G-RAID и G-RAID SHUTTLE, которые предлагают ассортимент надежных, высокопроизводительных и емких дисков для любых задач — от передачи данных до резервного копирования и архивирования 100 ТБ+ для всех типов важного контента. Поставки ожидаются летом 2021г.

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