15 причин установить виртуальную АТС 

31 мая 2021 г., 15:55

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Сегодня в арсенале провайдеров множество технологий и готовых решений для бизнеса. Они позволяют компаниям любого размера и направления деятельности организовать эффективное администрирование и управление десятками сотрудников, вне зависимости от расположения их физического рабочего места. Централизованная система связи — это результативные каналы коммуникации с клиентами и партнерами, настраиваемые под задачи конкретного бизнеса.



С развитием облачных технологий компании получили новые продвинутые возможности для бесперебойной двухсторонней связи. С виртуальной АТС для офиса от datagroup.ua владелец бизнеса может быть уверенным, что каждый звонок, сообщение и заявка дойдут по назначению, будут приняты и обработаны в кратчайшие сроки.



В облачной автоматической телефонной станции входящие голосовые вызовы сначала поступают в виртуальный центр обработки, где переадресуются в соответствии с заданным алгоритмом. Звонок перенаправляется мгновенно: абонент не замечает никакой задержки. У виртуальной АТС есть масса достоинств, так как услуга позволяет гибко настроить параметры.

Сотрудники не привязаны к физической локации. Они могут работать из офиса или с удаленного рабочего места. В виртуальной АТС реализована функция многоканальности, позволяющая принимать входящие звонки на один и тот же телефонный номер одновременно от нескольких абонентов. Система автоматически распределяет входящие звонки между свободными операторами. То есть, если один сотрудник занят, вызов без замедления перенаправляется на свободного менеджера. Облачная телефонная станция объединяет в единую сеть все офисы, торговые точки, склады и удаленных сотрудников. Номер телефона также не привязан к конкретной геолокации. Компания может переезжать в другое помещение, переносить абонотдел, службу техподдержки или колл-центр, не беспокоясь о смене контактных номеров. Услуга действует в отношении мобильной, городской и международной связи. Для организации виртуальной АТС не нужно приобретать дорогостоящее оборудование, проводить сложные установочные или монтажные работы, приглашать специалистов. Владелец бизнеса управляет виртуальной телефонной сетью через простой веб-интерфейс и в любой момент может изменить настройки. В числе доступных и изменяемых параметров — переадресация вызовов и распределение входящих звонков. Меню позволяет скрывать телефонный номер, использовать короткие номера и инициировать удержание входящего звонка. Услуга предполагает возможность установки IVR — интерактивного голосового меню. Благодаря возможности записи звонков все разговоры можно многократно воспроизводить и анализировать в персональном кабинете. Базовая прошивка облачной АТС включает CRM — программные продукты, разработанные для автоматизации управленческих стратегий, повышения числа продаж и совершенствования маркетинговых подходов. Заказчику услуги доступна история и аналитика звонков. Технология виртуальной АТС построена на цифровой аудиосвязи. В системе не задействованы кабельные телефонные линии, работать можно из любого места, где есть выход в сеть интернет.



Облачная АТС — это не просто сервис, а комплексная подборка решений. Основные функции технологии ориентированы на бизнес, а благодаря настраиваемым параметрам система адаптируется под нужды каждого конкретного заказчика. Виртуальная автоматическая телефонная станция запускается в течение одного дня. Для начала работы потребуется установить специальное ПО, выбрать номера и купить необходимое количество гарнитур с наушниками и IP-телефонных аппаратов.

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