15 причин установить виртуальную АТС 

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Сегодня в арсенале провайдеров множество технологий и готовых решений для бизнеса. Они позволяют компаниям любого размера и направления деятельности организовать эффективное администрирование и управление десятками сотрудников, вне зависимости от расположения их физического рабочего места. Централизованная система связи — это результативные каналы коммуникации с клиентами и партнерами, настраиваемые под задачи конкретного бизнеса.
С развитием облачных технологий компании получили новые продвинутые возможности для бесперебойной двухсторонней связи. С виртуальной АТС для офиса от datagroup.ua владелец бизнеса может быть уверенным, что каждый звонок, сообщение и заявка дойдут по назначению, будут приняты и обработаны в кратчайшие сроки.
В облачной автоматической телефонной станции входящие голосовые вызовы сначала поступают в виртуальный центр обработки, где переадресуются в соответствии с заданным алгоритмом. Звонок перенаправляется мгновенно: абонент не замечает никакой задержки. У виртуальной АТС есть масса достоинств, так как услуга позволяет гибко настроить параметры.
- Сотрудники не привязаны к физической локации. Они могут работать из офиса или с удаленного рабочего места.
- В виртуальной АТС реализована функция многоканальности, позволяющая принимать входящие звонки на один и тот же телефонный номер одновременно от нескольких абонентов.
- Система автоматически распределяет входящие звонки между свободными операторами. То есть, если один сотрудник занят, вызов без замедления перенаправляется на свободного менеджера.
- Облачная телефонная станция объединяет в единую сеть все офисы, торговые точки, склады и удаленных сотрудников.
- Номер телефона также не привязан к конкретной геолокации. Компания может переезжать в другое помещение, переносить абонотдел, службу техподдержки или колл-центр, не беспокоясь о смене контактных номеров.
- Услуга действует в отношении мобильной, городской и международной связи.
- Для организации виртуальной АТС не нужно приобретать дорогостоящее оборудование, проводить сложные установочные или монтажные работы, приглашать специалистов.
- Владелец бизнеса управляет виртуальной телефонной сетью через простой веб-интерфейс и в любой момент может изменить настройки.
- В числе доступных и изменяемых параметров — переадресация вызовов и распределение входящих звонков.
- Меню позволяет скрывать телефонный номер, использовать короткие номера и инициировать удержание входящего звонка.
- Услуга предполагает возможность установки IVR — интерактивного голосового меню.
- Благодаря возможности записи звонков все разговоры можно многократно воспроизводить и анализировать в персональном кабинете.
- Базовая прошивка облачной АТС включает CRM — программные продукты, разработанные для автоматизации управленческих стратегий, повышения числа продаж и совершенствования маркетинговых подходов.
- Заказчику услуги доступна история и аналитика звонков.
- Технология виртуальной АТС построена на цифровой аудиосвязи. В системе не задействованы кабельные телефонные линии, работать можно из любого места, где есть выход в сеть интернет.
Облачная АТС — это не просто сервис, а комплексная подборка решений. Основные функции технологии ориентированы на бизнес, а благодаря настраиваемым параметрам система адаптируется под нужды каждого конкретного заказчика. Виртуальная автоматическая телефонная станция запускается в течение одного дня. Для начала работы потребуется установить специальное ПО, выбрать номера и купить необходимое количество гарнитур с наушниками и IP-телефонных аппаратов.
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