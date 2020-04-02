SAS предложила бесплатный доступ к онлайн-обучению Data Science

2 апреля 2020 г., 17:05

Компания SAS до конца апреля 2020 г. сделала бесплатным доступ к учебным ресурсам SAS Learning Subscription, SAS Academy for Data Science и SAS Customer Intelligence 360 Learning Subscription, а также к части образовательных вебинаров с экспертами российского и европейских офисов SAS. Все актуальные обучающие программы и вебинары собраны на микросайте Learn SAS Online.



Доступ открывается на 30 дней с момента активации подписки, подписаться можно до конца апреля. При этом каждый пользователь может пройти неограниченное число электронных курсов. Регистрация на вебинар с преподавателем-экспертом требует подтверждения со стороны представителей учебного центра, так как количество слушателей на каждом вебинаре ограничено.



Предлагаемые бесплатно курсы рассчитаны на разные уровни подготовки – от азов для новичков до продвинутых курсов для профессионалов – и охватывают все продукты и решения SAS. Так, например, для опытных профессионалов, которые хотят развиваться в направлении Data Science, открыт доступ к девяти курсам по углубленной аналитике и пяти курсам по искусственному интеллекту и машинному обучению.

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