Чипы для мобильных систем Intel Core 10-го поколения H-серии преодолели 5 ГГц

2 апреля 2020 г., 17:35

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Корпорация Intel представила мобильные процессоры Intel Core 10-го поколения H-серии, в которых впервые был преодолен барьер в 5 ГГц. Заявлено, что чипы серии H, самым мощным представителем которой является процессор Intel Core i9-10980HK 10-го поколения, предлагают производительность уровня десктопа.

«Запуск мобильных процессоров Intel Core серии H 10-го поколения укрепляет передовые позиции Intel в области игровых систем, обеспечивает производительность, присущую настольным компьютерам, в мобильном форм-факторе и предоставляет широту выбора среди более чем 100 моделей ноутбуков, включая более 30 тонких и легких систем. Новая платформа оптимизирована для энтузиастов и создателей мультимедийного контента благодаря повышению частоты работы процессора до 5 ГГц для большинства продуктов в линейке, что позволит добиться выдающегося качества в играх и приложениях для создания контента», — отмечает Фредрик Хэмбергер, генеральный менеджер сегмента премиум и игровых ноутбуков в Intel.

Новую серию возглавляет процессор Intel Core i9-10980HK 10-го поколения. Он работает на частоте до 5,3 ГГц в режиме Turbo, имеет 8 ядер 16 потоков и 16 МБ кэш-памяти Intel Smart Cache. Процессор Intel Core i9-10980HK 10-го поколения с разблокированным множителем позволяет разрабатывать топовые модели ноутбуков для геймеров и создателей контента, обеспечивая дополнительные возможности для дальнейшей кастомизации, оптимизации и настройки производительности процессора.

В сравнении с системами трехлетней давности системы на базе процессора i9-10980HK обеспечивают:

на 54% более высокий FPS в ряде топовых игр;

увеличение общей производительности на 44% для более быстрой и гибкой производительности;

двукратный прирост скорости рендеринга и экспорта видео в формате 4K, что позволяет создавать контент и делиться им быстрее и проще.

Процессор Intel Core i7-10750H 10-го поколения с частотой в режиме Turbo до 5,0 ГГц специально создавался для любителей компьютерных игр и создателей контента, которым необходима оптимизированная производительность. В сравнении с системами трехлетней давности системы на базе процессора i7-10750H обеспечивают:

прирост FPS в играх на 44%;

увеличение общей производительности системы на 33%;

увеличение скорости экспорта 4K-видео на 70%.

Кроме того, среди новинок 10-го поколения был представлен новый процессор Intel Core i7-10875H, работающий на частоте до 5,1 ГГц в режиме Turbo и имеющий 8 ядер / 16 потоков, который ориентирован на опытных геймеров, создателей контента и требовательных пользователей, нуждающихся в мощном процессоре для многозадачности.

Сообщается, что в этом году будет представлено более 30 тонких и легких устройств толщиной до 20 мм, 100 ноутбуков в потребительском и коммерческом сегментах, а также в дивизионе рабочих станций. Кроме того, Intel вместе с производителями оптимизирует игровые ноутбуки, добавляя в них поддержку новейших технологий, таких как:

интегрированный сетевой адаптер Intel Wi-Fi 6 AX201 (Gig+), поддерживающий втрое более высокую скорость загрузки для высокоскоростного подключения к беспроводной сети с низкими сетевыми задержками;

технология Intel Turbo Boost Max Technology 3.0;

технология Intel Adaptix Dynamic Tuning Technology и утилита Intel Extreme Tuning Utility для интеллектуальной настройки производительности;

технология Intel Speed Optimizer, предлагающая удобный способ повышения производительности в один клик;

поддержка Thunderbolt 3, пропускная способность которого в четыре раза выше, чем у USB 3.1;

поддержка памяти Intel Optane для ускорения запуска и загрузки игр.

Мобильные процессоры Intel Core 10-го поколения

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