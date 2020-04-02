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Подготовка к выпуску чипов TSMC по технологии 5 нм идет по плану

2 апреля 2020 г., 16:35

Как сообщает ресурс DigiTimes, компания TSMC ведет подготовку к запуску процесса 5 нм в соответствии с ранее установленным планам — уже в ближайший месяц начнется коммерческий выпуск чипов.

Согласно имеющейся информации производственные линии TSMC с нормами 5 нм остаются «полностью забронированными». В частности на них планируется выпускать чипы A14 компании Apple.

Ранее сообщалось, что Apple из-за проблем в цепочке поставок, связанных с пандемией коронавируса, может сдвинуть планы по выпуску iPhone 12, как минимум на квартал. Однако, судя по всему, поставщикам удасться выполнить все в срок. В частности TSMC, якобы, пока не испытывает проблем с установленными ранее графиками.

Согласно имеющейся информации Apple планирует выпустить четыре новых высокуровневых iPhone в начале осени.


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