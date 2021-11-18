SAP анонсировала инструменты low-code/no-code разработки

18 ноября 2021 г., 11:05

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SAP SE в рамках SAP TechEd представила новые продукты и сервисы, которые должен помочь профессионалам и бизнес-пользователям без опыта разработки ускорить цифровую трансформацию компаний.



Пандемия во всем мире выявила проблему с нехваткой кадров. По данным IDC «Дефицит разработчиков во всем мире увеличится с 1,4 миллионов человек в 2021 году до 4 миллионов в 2025 году». SAP заявила, что намерена сократить этот разрыв с помощью новых инструментов, обновленного функционала, встроенного ИИ и программ обучения по облачным технологиям, которые помогут и действующим, и потенциальным сотрудникам получить необходимые навыки в области инноваций.



«Мы видим будущее наших клиентов и партнеров по всему миру именно в облаке», — отметил Юрген Мюллер, технический директор и член исполнительного совета SAP SE. — Однако не так просто этого добиться без людей с необходимым опытом и знаниями. Представленные сегодня инструменты SAP значительно расширят возможности разработчиков без опыта, поддержат профессиональных программистов в их стремлении постоянно учиться. А также будут способствовать внедрению инноваций сегодня и создадут фундамент для будущих успехов».



SAP анонсировала дополнительные возможности в области low-code/no-code разработки, доступные пользователям на платформе SAP Business Technology Platform (SAP BTP). Они позволяют разрабатывать новые приложения либо совсем без кода, либо с использованием визуального интерфейса, улучшая уже существующие системы и автоматизируя сложные задачи. Используя фреймворк SAP AppGyver для no-code разработки, среду SAP Business Application Studio для модульной разработки, а также SAP Process Automation для предварительного просмотра решений, они смогут привлечь одаренных специалистов не только из IT, но и из других департаментов.



Для профессиональных разработчиков SAP также предлагает бесплатную уровневую модель SAP BTP. Она включает SAP HANA Cloud и SAP Integration Suite, а также новый визуальный интерфейс “Horizon” для SAP Fiori.



SAP объявила о нескольких обновлениях, которые помогут клиентам расширять бизнес с помощью модульных гибких решений, созданных по индивидуальным запросам. Последнее обновление пакета SAP Integration Suite, интеграции SAP BTP предоставляют дополнительные инструменты для интеграции приложений SAP со сторонними приложениями, включая новые и готовые сценарии, доступные в SAP APIBusiness Hub. К концу 2021 года SAP Integration Suite будет доступен на облачной платформе Google. На данный момент крупные on-premise клиенты, которые планируют переход в облако, могут предварительно ознакомиться с новым функционалом SAP HANA Cloud. SAP также представляет несколько вариантов, упрощающих миграцию on-premise систем в SAP Data Warehouse Cloud и расширенные возможности локализации для SAP S/4HANA Cloud.



Также отмечается, что компания расширила возможности встраиваемого искусственного интеллекта для более эффективного его использования и повышения производительности. Новые функции SAP Conversational AI упростили создание и мониторинг чат-ботов для автоматизации задач и рабочих процессов. Новый сервис - советник от SAP - построен на базе нейросети и может предоставлять персонализированные рекомендации по широкому спектру бизнес-сценариев. Кроме того, многие продукты и услуги SAP теперь используют возможности искусственного интеллекта, например, для автоматизации сверки документов, извлечения и обработки данных из бизнес-документов или предоставления рекомендаций по обучению.



Компания запустила бесплатный образовательный сайт SAP Learning с простым, интуитивно понятным дизайном для разработчиков всех уровней, он упростит повышение квалификации или переквалификацию по ключевым областям. Образовательный контент здесь представлен в различных форматах: от сессий под руководством экспертов и практических занятий до коротких обучающих видео. Также SAP анонсировал образовательную программу по искусственному интеллекту для средних школ и программу для вузов, в рамках которой им будет предоставлен специальный доступ к облачным решениям SAP.

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