Производство смартфонов в 2022 г. вернется к уровню до пандемии

18 ноября 2021 г., 11:45

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После нескольких лет несвойственного индустрии роста, вызванного повышенным спросом в период пандемии, мировой рынок смартфонов возвращается в русло спокойного развития. Аналитики TrendForce ожидают в 2022 г. увеличения глобального объема производства смартфонов на 3,8% «YoY», до 1,39 млрд шт. Ожидаемые темпы роста связываются, преимущественно, с очередным циклом обновления устройств потребителями и дополнительным спросом со стороны развивающихся рынков.

Рост выпуска смартфонов с поддержкой 5G сохранится, однако замедлится. В целом за год будет отгружено около 660 млн подобных моделей, что будет соответствовать почти половине (47,5%) общего объема производства.

Производство Samsung вырастет лишь на 1,1%, до 276 млн смартфонов. Продолжая развитие линеек Galaxy Note и Foldable, вендор продолжит расширяться в премиум-сегменте. С целью выдержать конкурентный прессинг в среднем и нижнем ценовых сегментах Samsung расширит долю аутсорсингового производства собственных моделей.

При росте на 5,4% «YoY», объем выпуска iPhone достигнет 243 млн шт., что позволит Apple разместится на второй строке рейтинга. Хорошим подспорьем будет стартующее в начале года третье поколение линейки SE, а также ожидаемые во второй половине года новики с экранами 6,1 и 6,7″.

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