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Робот Ratel S вже більше року успішно працює на фронті

27 сентября 2024 г., 8:25
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що український робот Ratel S працює на Покровському напрямку .
 
Бійці 25-ої окремої повітрянодесантної бригади використовуючи платформу Ratel S знищили підземний перехід з особовим складом ворога біля Новогродівки. У тунелі було понад 10 окупантів. 
 
Ratel S від учасників Brave1 вже більше року успішно працює на фронті, тому це не перший кейс з ліквідації ворога. 
 
«Завжди приємно спостерігати, як українські розробки допомагають знищувати все російське. Крута мотивація для підприємців створювати ще більше defence tech-розробок, адже на відео — результат спільної роботи віськових та бізнесу», зазначив Михайло Федоров. 
 

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