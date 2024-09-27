Робот Ratel S вже більше року успішно працює на фронті

27 сентября 2024 г., 8:25

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що український робот Ratel S працює на Покровському напрямку .

Бійці 25-ої окремої повітрянодесантної бригади використовуючи платформу Ratel S знищили підземний перехід з особовим складом ворога біля Новогродівки. У тунелі було понад 10 окупантів.

Ratel S від учасників Brave1 вже більше року успішно працює на фронті, тому це не перший кейс з ліквідації ворога.

«Завжди приємно спостерігати, як українські розробки допомагають знищувати все російське. Крута мотивація для підприємців створювати ще більше defence tech-розробок, адже на відео — результат спільної роботи віськових та бізнесу», зазначив Михайло Федоров.

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