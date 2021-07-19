Samsung представила первый сенсор ISOCELL для автомобилей

19 июля 2021 г., 13:45

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Компания Samsung Electronics представила свой первый сенсор изображения для автомобилей ISOCELL Auto 4AC. Он создан, чтобы улучшить изображение, которое поступает на экран в автомобиле с камер. Новая технология поможет водителям управлять транспортным средством при плохом освещении.



Встроенная поддержка HDR обеспечивает сенсору динамический диапазон 120 дБ, он также оснащен функцией подавления мерцания светодиодов (LED flicker mitigation, LFM), что особенно актуально для мониторов кругового обзора (SVM) и камер заднего вида (RVC), работающих с высоким разрешением (1280×960).



Резкое изменение дорожного освещения, например, при выезде из туннеля, может помешать водителю, поскольку глазам потребуется несколько секунд, чтобы приспособиться к новым условиям. Кроме того, мерцание светодиодных ламп в фарах или дорожных знаках, а также в уличных фонарях и светофорах, становится все более заметным на экранах камер автомобильных систем.

Подчеркивается, что сенсор ISOCELL Auto 4AC создает условия для более безопасного вождения и расширяет поле обзора благодаря технологии CornerPixel. Эта технология использует особую организацию пикселей, что позволяет снизить воспринимаемую яркость светодиодов, работающих на частотах более 90 Гц. Для этого внутри зоны, отвечающей за каждый пиксель получаемого изображения, размещены два фотодиода: один размером 3 микрона для обработки изображений с низким уровнем освещенности, и второй размером 1 микрон – сбоку от большого фотодиода – для обработки более ярких изображений. Благодаря двум фотодиодам на пиксель, снимающим изображение с разной экспозицией одновременно, датчик позволяет получить расширенный динамический диапазон (HDR) до 120 дБ с минимальным размытием движения, обеспечивая более плавные переходы между темными и светлыми зонами и отображая дорожную ситуацию с лучшей детализацией.



Чтобы свести к минимуму мерцание от светодиодов, время экспозиции меньшего фотодиода может быть увеличено, в результате чего на экране камеры не будет видно мерцание от пульсирующих светодиодов. Все это позволяет получить более точные изображения объектов со встроенной светодиодной подсветкой, которые должны распознаваться автомобильными системами.



Как отмечается, датчик ISOCELL Auto 4AC соответствует строгим требованиям стандарта AEC-Q100 Grade 2, в том числе может работать при температуре от -40°C до 125°C, и уже поступил в массовое производство. Это первое решение Samsung для обработки изображений, оптимизированное для применения в автомобилях, в будущем компания планирует расширить линейку и представить модели для систем видеонаблюдения (CMS), решений автономного вождения и систем внутрисалонного мониторинга.

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