Zoom покупает Five9 за 14,7 млрд долл.

19 июля 2021 г., 12:59

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Компания Zoom официально заявила, что заключила окончательное соглашение о покупке Five9, разработчика облачной платформы для колл-центров. Сделка оценивается в 14,7 млрд долл.



Сообщается, что каждая акция Five9 будет конвертирована в 0,5533 акции Zoom, и ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2022 года.



«Предприятия общаются со своими клиентами в основном через контакт-центры, и мы считаем, что это приобретение позволит создать ведущую платформу взаимодействия с клиентами, которая поможет переопределить способы взаимодействия компаний любого размера со своими клиентами», заявил генеральный директор Zoom Эрик Юань (Eric Yuan).



После закрытия сделки Five9 станет операционным подразделением Zoom, а ее генеральный директор Роуэн Троллоп (Rowan Trollope) получит пост президента Zoom, а также останется на своей нынешней должности, подчиняясь Эрику Юаню.



«Объединение усилий с Zoom предоставит бизнес-клиентам Five9 доступ к лучшим в своем классе решениям, в частности, Zoom Phone, которые позволят им получить больше пользы и добиться реальных результатов для своего бизнеса», - отметил Роуэн Троллоп - «Это, в сочетании с философией «простоты использования» Zoom и широким портфолио коммуникаций, действительно позволит клиентам взаимодействовать с бизнесом через предпочтительный канал».



За последний год стоимость акций Five9, которая абыла осноана в 2001 году, выросла с примерно 120 долл. за ценную бумагу до 198 долл. в феврале, а в настоящее время показатель был около 177 долл.



По результатам первого квартала, опубликованным в конце апреля, Five9 сообщила, что выручка компании увеличилась на 45% до 138 млн долл., а скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации составила 22,2 млн долл. Также сообщалось о чистом убытке по GAAP в размере 12,3 млн долл. и прибыли без учета GAAP в 16,1 млн долл.



Что касается Zoom, то компания сообщила об увеличении выручки на 191% до 956 млн долл. за первый квартал, при этом чистая прибыль по GAAP составила 227 млн долл., увеличившись на 27 млн долл.

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