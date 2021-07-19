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Обновленное решение Check Point Quantum позволяет улучшить защиту гибридной инфраструктуры

19 июля 2021 г., 14:35
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Обновленное решение Check Point Quantum позволяет улучшить защиту гибридной инфраструктуры

Компания Check Point Software Technologies расширила возможности решения Quantum Hybrid Data Center Security. Обновление обеспечит надежную защиту гибридных ЦОДов благодаря автоматизированным операциям и ультра-масштабируемой платформе. С новым ПО Check Point R81.10, Check Point Quantum Maestro 175 и устройством Check Point Quantum Smart-1 Security Management, организации смогут легко и безопасно перемещать рабочие нагрузки между ЦОДом и облаком. Решения Check Point Software также обеспечивают безопасность сервисов и приложений, размещённых в филиалах, на более высокой скорости и с меньшими затратами.

«С появлением распределенных SaaS-приложений и возникновением необходимости предоставлять больше сервисов сотрудникам, работающим удаленно, современные ЦОДы быстро переходят на гибридную архитектуру, которая поддерживает как локальные, так и облачные операции», – говорит Фрэнк Диксон (Frank Dickson), вице-президент IDC по проектам в сфере безопасности и надежности.

«Решение Check Point для безопасности гибридного ЦОДа повышает производительность и масштабируемость без дополнительного усложнения систем. Семейство Quantum защитит ЦОДы организации от продвинутых угроз, изолируя их с помощью микросегментации и внедрением концепции zero trust. Эти решения позволят полностью автоматизировать операции, обеспечив динамичное и унифицированное управление политиками и надежное подключение пользователей к облаку», – отмечает Итай Гринберг (Itai Greenberg), вице-президент по управлению продуктами Check Point Software Technologies.

Как утверждается, с помощью системы управления Check Point Maestro можно за несколько минут настроить один шлюз Quantum так, чтобы его мощность и производительность стала равна 52 шлюзам. Это не только значительно повышает гибкость компании, но и обеспечивает высокий уровень предотвращения угроз. Новое решение Check Point Quantum Maestro 175 поддерживает пропускную способность матрицы в 3,2 ТБит/с и удваивает число Ethernet-портов 10-Гбит для максимально эффективного управления гипермасштабированием.

Четыре новых устройства Quantum Smart-1 Security Management компании Check Point позволят администраторам безопасности масштабировать управляемые шлюзы по запросу, увеличивая их мощность вдвое всего за пять минут. Новые платформы для управления безопасностью обеспечивают полную видимость угроз и повышают устойчивость системы. Они справятся с любым расширением сети и увеличением емкости журнала регистрации во всей инфраструктуре организации.

Обновленное решение Check Point Quantum позволяет улучшить защиту гибридной инфраструктуры

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/check_point

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