Обновленное решение Check Point Quantum позволяет улучшить защиту гибридной инфраструктуры

19 июля 2021 г., 14:35

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Компания Check Point Software Technologies расширила возможности решения Quantum Hybrid Data Center Security. Обновление обеспечит надежную защиту гибридных ЦОДов благодаря автоматизированным операциям и ультра-масштабируемой платформе. С новым ПО Check Point R81.10, Check Point Quantum Maestro 175 и устройством Check Point Quantum Smart-1 Security Management, организации смогут легко и безопасно перемещать рабочие нагрузки между ЦОДом и облаком. Решения Check Point Software также обеспечивают безопасность сервисов и приложений, размещённых в филиалах, на более высокой скорости и с меньшими затратами.

«С появлением распределенных SaaS-приложений и возникновением необходимости предоставлять больше сервисов сотрудникам, работающим удаленно, современные ЦОДы быстро переходят на гибридную архитектуру, которая поддерживает как локальные, так и облачные операции», – говорит Фрэнк Диксон (Frank Dickson), вице-президент IDC по проектам в сфере безопасности и надежности.

«Решение Check Point для безопасности гибридного ЦОДа повышает производительность и масштабируемость без дополнительного усложнения систем. Семейство Quantum защитит ЦОДы организации от продвинутых угроз, изолируя их с помощью микросегментации и внедрением концепции zero trust. Эти решения позволят полностью автоматизировать операции, обеспечив динамичное и унифицированное управление политиками и надежное подключение пользователей к облаку», – отмечает Итай Гринберг (Itai Greenberg), вице-президент по управлению продуктами Check Point Software Technologies.

Как утверждается, с помощью системы управления Check Point Maestro можно за несколько минут настроить один шлюз Quantum так, чтобы его мощность и производительность стала равна 52 шлюзам. Это не только значительно повышает гибкость компании, но и обеспечивает высокий уровень предотвращения угроз. Новое решение Check Point Quantum Maestro 175 поддерживает пропускную способность матрицы в 3,2 ТБит/с и удваивает число Ethernet-портов 10-Гбит для максимально эффективного управления гипермасштабированием.

Четыре новых устройства Quantum Smart-1 Security Management компании Check Point позволят администраторам безопасности масштабировать управляемые шлюзы по запросу, увеличивая их мощность вдвое всего за пять минут. Новые платформы для управления безопасностью обеспечивают полную видимость угроз и повышают устойчивость системы. Они справятся с любым расширением сети и увеличением емкости журнала регистрации во всей инфраструктуре организации.

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