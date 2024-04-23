23 апреля 2024 г., 8:15

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що піротехнічні підрозділи залучалися 138 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 225 од. вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 131 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 29 тис. 154, Херсонщині – 11 тис. 799, Донеччині – 11 тис. 661, Київщині – 10 тис. 53, Миколаївщині – 7 тис. 610, Чернігівщині – 5 тис. 506, Сумщині – 3 тис. 380.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 487 тис. 945 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 950 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 312 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 127 тис. 403 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону – 101.

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