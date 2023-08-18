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Samsung націлюється на створення смартфонів з безмежним дисплеєм

18 августа 2023 г., 17:25

Samsung націлюється на створення смартфонів з безмежним дисплеєм

Заявлена Samsung концепція "безмежного дисплея", за задумом виробника, має на увазі відсутність не тільки крайка екрана смартфона, але й вирізу під фронтальну камеру.

Зазначається, що ключовою особливістю цієї технології є використання 3D-ламінування та технології управління яскравістю по краях. Ці вдосконалення не тільки забезпечують плавний та захватний ефект від перегляду, а й означають перехід до більш мінімалістичного та елегантного дизайну.

Невіддільною частиною цієї концепції є технологія UPC (Under Panel Camera), яку Samsung взяла на озброєння. Панель UPC відрізняється збільшенням коефіцієнта пропускання світлового потоку на 50%, що покращує якість знімків. Крім того, нова оптимізована структура пікселів сприяє покращенню якості зображення.

На думку аналітиків, OLED-панель, що розробляється Samsung та відповідає концепції «безмежного дисплея», може бути використана в смартфонах Apple iPhone наступного покоління.

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