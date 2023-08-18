Біткойн упав до нового двомісячного мінімуму на тлі розпродажів на світових ринках

18 августа 2023 г., 16:35

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Як пише агентство Reuters, у п'ятницю провідна криптовалюта біткоїн сягнула нового двомісячного мінімуму, вийшовши зі свого нещодавнього вузького діапазону на тлі хвилі негативних настроїв, що охопила світові ринки.

У четвер біткоїн впав на 7,2%, що стало найбільшим одноденним падінням з листопада 2022 року, коли впала провідна біржа FTX.

Потім у п'ятницю під час азійський торгів він упав до двомісячного мінімуму - 26 172 дол. До 0835 GMT він частково відновився до 26 441 долара, знизившись за день на 0,8%.

Світові ринки охопила хвиля розпродажів: у четвер основні індекси Волл-стріт закрилися з пониженням, а азійські акції розпочали третій тиждень втрат через побоювання з приводу стану економіки Китаю та побоювання, що відсоткові ставки в США підвищуватимуться довше, з огляду на стійкість економіки.

Ефір, друга за величиною криптовалюта, залишався стабільним на рівні 1 685,20 доларів США, також різко впавши в четвер.

Деякі аналітики пов'язують падіння криптовалют із повідомленням Wall Street Journal про те, що компанія SpaceX продала свої запаси біткоїнів, списавши їхню вартість на 373 млн. дол. Маск має вплив серед криптоентузіастів, і раніше ціни на біткоїн змінювалися у відповідь на його твіти.

Звіт SpaceX став "безпосереднім каталізатором" розпродажу біткоїна, вважає Бен Лайдлер (Ben Laidler), стратег з глобальних ринків в eToro.

"Ширша причина полягає в тому, що криптовалютні активи не захищені від посилення тиску розпродажів з метою зниження ризику, що спостерігається у всіх класах активів", - додав Лайдлер.

Джозеф Едвардс (Joseph Edwards), керівник аналітичного відділу Enigma Securities, пояснює зниження ціни біткоїна низькою волатильністю і відсутністю ентузіазму з боку роздрібних інвесторів.

Останніми місяцями ціна біткоїна трималася поблизу позначки 30 000 дол., поступово відновлюючись цьогоріч після різкого падіння 2022 року, коли впали різні криптовалютні компанії, залишивши інвесторів із великими втратами.

У червні криптовалютні ринки отримали поштовх до розвитку завдяки тому, що компанія BlackRock подала заявку на запуск у США спотового біржового фонду біткоїнів (ETF). Деякі інвестори сприйняли цей крок як ознаку того, що Комісія з цінних паперів і бірж США схвалить заявки на запуск спотового біткоїн-фонду ETF від різних керівників активами, включно з Grayscale.

"Наразі велику заклопотаність викликає те, що це може бути передбаченням результатів судового розгляду Grayscale з Комісією з цінних паперів і бірж США; оптимізм з цього приводу підтримував ринки на більш високому рівні, ніж вони могли б бути в іншому випадку, протягом більшої частини літа", - сказав Едвардс.

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