Samsung и Logitech расширили линейку комплексных решений для видеоконференций

26 апреля 2021 г., 17:35

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Компании Samsung Electronics и Logitech продолжили сотрудничество, предложив новые совместные решения, которые позволяют клиентам найти оптимальный способ коммуникации.

Современные реалии диктуют компаниям новые форматы работы, например удаленный офис или частичное его посещения. Поэтому возникает потребность в простых технологиях, помогающих скоординировать работу многих людей быстро и эффективно.

Благодаря широкому выбору размеров дисплеев Samsung Electronics и масштабируемым комплектам для видеосвязи Logitech на их базе можно построить комплексные решения для переговорных комнат. Компании могут найти оптимальную для себя конфигурацию для любого конференц-зала, независимо от его размеров, планирование или собственного бюджета.

Офисные решения для дистанционных переговоров от Logitech MEETUP и Rally Plus поддерживают режим plug-and-play, обеспечивают управление совещанием одним прикосновением, а также сертифицированы для работы с таким программным обеспечением, таким как Zoom, Microsoft Teams и Google Meet. Недавно в линейку решений были добавлены системы all-in-one Rally Bar, что в комплексе с решением Logitech SWYTCH обеспечивают легкое подключение к видеоконференциям.

Линейка дисплеев Samsung охватывает широкий выбор размеров, разрешения и типов экранов — от сверхшироких изогнутых (как модели мониторов Odyssey) до традиционных плоских (Smart и HRM мониторов), благодаря чему компании могут выбрать необходимую конфигурацию для каждого сотрудника для продуктивной совместной работы как в офисе, так и дома, обустроив рабочее место для удаленной работы.

А с помощью персонального решения Logitech для проведения видеоконференций, например, премиальной 4К веб-камеры BRIO, бизнес-веб-камеры C930e, C925e или С505 и гарнитуры ZONE Wireless Plus, рабочее место можно превратить в интегрированную и высокоэффективную рабочую среду.

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