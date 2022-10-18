Samsung Electronics представила найшвидшу в галузі пам'ять LPDDR5X DRAM - 8,5 Гбіт/с

18 октября 2022 г., 12:35

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Компанія Samsung Electronics сьогодні оголосила про те, що її новітня оперативна пам'ять LPDDR5X DRAM з найшвидшою в галузі швидкістю 8,5 Гбіт/с пройшла валідацію для використання в мобільних платформах Snapdragon.



Як підкреслюється, оптимізувавши високошвидкісне сигнальне середовище між процесором додатків і пам'яттю, Samsung перевершила попередню максимальну швидкість 7,5 Гбіт/с, досягнуту в березні.



Завдяки низькому енергоспоживанню та високій продуктивності, пам'ять LPDDR DRAM швидко проникає в сучасні обчислювальні системи, виходячи за межі смартфонів і поширюючись на ПК, високопродуктивні обчислення (HPC), сервери та автомобілі, де вона демонструє стрімке зростання протягом останніх кількох років.



Останнім часом пам'ять LPDDR DRAM користується особливо високим попитом на ринку ПК, де її здатність поєднувати високу продуктивність і низьке енергоспоживання в невеликому формфакторі допомагає виробникам ПК створювати більш компактні, легкі та потужні ноутбуки.



Пам'ять LPDDR також стає все більш важливим компонентом в сучасних автомобілях. Оскільки все більше і більше даних генерується завдяки функціям автономного водіння, високошвидкісна пам'ять, така як LPDDR DRAM, необхідна для обробки величезних обсягів даних транспортного засобу на набагато вищих швидкостях.



Для центрів обробки даних і периферійних серверів низьке енергоспоживання пам'яті LPDDR DRAM може допомогти знизити рівень енергоспоживання, що призведе до поліпшення сукупної вартості володіння (TCO) для менеджерів центрів обробки даних, а також скоротить викиди тепла і вуглекислого газу, що в кінцевому підсумку знизить їх вплив на зміну клімату.



Оскільки потреба в більш швидкій, компактній і енергоефективній пам'яті зростає в різних галузях, очікується, що пам'ять LPDDR DRAM також розширить свою присутність на ринках, що розвиваються, рушійною силою яких є штучний інтелект (ШІ) і метапростір.



«Спільна валідація пам'яті LPDDR5X DRAM зі швидкістю 8,5 Гбіт/с дозволила нам прискорити доступність цього високошвидкісного інтерфейсу пам'яті на ринку більш ніж на рік, що є величезним досягненням, яке стало можливим завдяки нашій багаторічній співпраці з Qualcomm Technologies», - наголосив Деніел Лі (Daniel Lee), виконавчий віцепрезидент групи планування продуктів пам'яті в Samsung Electronics. - «Оскільки пам'ять LPDDR продовжує розширювати своє використання за межі смартфонів в додатках штучного інтелекту і центрів обробки даних, тісна співпраця між виробниками пам'яті й SoC стає все більш важливою. Samsung продовжить активно співпрацювати з інноваторами, такими як Qualcomm Technologies, щоб підвищити готовність екосистеми до майбутніх стандартів LPDDR".



«У Qualcomm Technologies ми прагнемо бути в авангарді розробки та впровадження новітніх специфікацій пам'яті на наших мобільних платформах Snapdragon. Ми першими в мобільній індустрії впроваджуємо новітню пам'ять LPDDR5X зі швидкістю 8,5 Гбіт/с на мобільних платформах Snapdragon, яка покращить користувацький досвід завдяки новим функціям і підвищеній продуктивності мобільних, ігрових, камерних додатків і додатків для штучного інтелекту», - підкреслив Зіад Асгар (Ziad Asghar), віцепрезидент з управління продуктами в Qualcomm Technologies.

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